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Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду»: до 20 августа продолжается сбор семейных фотографии

Служба новостей Автор статьи
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До 20 августа жители России могут принять участие в федеральном проекте «Моя бабушка в кино» и стать частью полнометражного художественного фильма «Я приду», который выйдет в широкий российский прокат 8 октября 2026 года. Для этого достаточно загрузить свою детскую фотографию с бабушкой или фотографию своих детей с их бабушкой на сайте проекта сбабушкойвкино.рф. 5000 лучших фотографий станут частью фильма и во время кинопроката появятся на больших экранах кинотеатров по всей России.

Проект призван напомнить о важности семейной памяти, сохранить тёплые воспоминания о близких и объединить жителей страны вокруг простой идеи — чаще вспоминать, ценить и проводить время со своими родными.

Полнометражный художественный фильм «Я приду» — дебютная работа режиссёра Булата Сабитова, снятая в Республике Татарстан.

Картина рассказывает историю 16-летнего Тимофея, который сбегает из спецшколы, чтобы найти свою бабушку — единственного близкого человека, переставшего отвечать на его письма. Во время побега к нему присоединяется восьмилетний беспризорник Малёк. Их путешествие становится историей о взрослении, дружбе, семье и связи поколений.

Ещё до выхода в широкий прокат фильм был показан на 19 российских и международных кинофестивалях в шести странах мира — России, Германии, Чехии, Китае, Индии и Иране, получил 8 фестивальных наград, а фестивальные показы посетили более 5 000 зрителей.

По словам генерального продюсера фильма Дениса Супрунова, идея проекта родилась из желания сделать фильм по-настоящему народным.

«У каждого человека есть фотография, которая хранит целую историю семьи. Мы хотим, чтобы такие снимки не оставались только в семейных альбомах, а стали частью большого фильма, который увидит вся страна. Надеемся, что этот проект станет ещё одним поводом позвонить своим бабушкам и дедушкам, достать старые фотографии и сохранить память о самых близких людях.»

Приём фотографий продлится до 20 августа включительно. После завершения отбора часть фотографий станет частичкой фильма и во время проката будут показаны зрителям на больших экранах кинотеатров по всей России.

Подробная информация и загрузка фотографий доступны на сайте: https://сбабушкойвкино.рф


ИП Супрунов Денис Олегович (кинокомпания Tomat Films) +7 (906) 114-47-75 ОГРНИП 320169000061140, ИНН 165919054404 denissuprunov@gmail.com Официальный сайт фильма: https://yapridufilm.ru Сайт проекта: https://сбабушкойвкино.рф

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