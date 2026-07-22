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Фото паспорта в телефоне: юрист предупредил о риске кражи данных

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Юрист Александр Хаминский предупредил о риске к...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Хранить фотографию паспорта в памяти смартфона или пересылать её через мессенджеры — рискованная затея. Об этом 22 июля предупредил юрист Александр Хаминский.

По словам эксперта, если снимок документа окажется у злоумышленников, они смогут оформить на имя жертвы микрозаймы, зарегистрировать аккаунты или создать поддельные документы. Достаточно потерять телефон или дать хакерам взломать аккаунт — и личные данные утекают.

Хаминский советует отправлять фото паспорта только через защищённые официальные каналы и лишь при крайней необходимости. Не стоит хранить снимки в облачных сервисах без дополнительной защиты. Также полезно регулярно проверять, какие приложения имеют доступ к галерее смартфона.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин сообщил, что мошенники начали предлагать россиянам субсидированные авиабилеты с рук, используя высокий спрос на поездки.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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