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Мостовой оценил шанс переигровки Суперкубка из-за судейских ошибок

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о спорных эпизодах в матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком». По его мнению, пересмотра результата встречи и повторного проведения игры не будет, несмотря на недовольство московского клуба. Об этом сообщал Спорт-Экспресс.

Мостовой заявил, что главным спорным моментом стало назначение пенальти после игры рукой защитника «Спартака» Александера Джику. По словам бывшего футболиста, именно этот эпизод позволил «Зениту» сравнять счёт, а затем победить в серии ударов с 11-метровой отметки. Он считает, что без этого решения победителем встречи мог стать московский клуб.

Также эксперт прокомментировал ситуацию с Александром Соболевым, который оказался участником спорного эпизода. Мостовой отметил, что ответственность за произошедшее остаётся на самом игроке, а попытки добиться переигровки матча назвал маловероятными.

Перед серией послематчевых ударов с 11-метровой отметки возник ещё один повод для обсуждений. Главный судья встречи Евгений Буланов решил не проводить традиционную жеребьёвку выбора ворот и назначил выполнение ударов по воротам рядом с сектором болельщиков «Зенита». Такое решение было связано с мерами безопасности после того, как с трибун бросали предметы.

Несмотря на возникшие споры, Мостовой призвал не добиваться отмены результата матча. Он считает, что итог встречи останется в силе, а обсуждение отдельных эпизодов не приведёт к проведению новой игры.

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