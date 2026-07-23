В Татарстане в выходные ожидается до 35 градусов тепла

В предстоящие выходные, 26 и 27 июля, в Татарстане установится жаркая погода. Днем воздух прогреется до 30–35 градусов, ночью температура опустится до 17–22 градусов. Осадков в эти дни не ожидается.

Перед этим, 24 июля и в ночь на 25 июля, в республике пройдут кратковременные дожди, местами сильные, с грозами и порывами ветра до 20 метров в секунду. Возможен град. Днем 25 июля осадки прекратятся, температура повысится до 28–33 градусов.

Во вторник, 28 июля, через регион пройдет атмосферный фронт, который принесет дожди. После этого жара спадет: дневные температуры составят 23–28 градусов.