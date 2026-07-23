Технологии

Уральская корпорация создала пластичный сплав для имплантов

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Корпорация из Свердловской области, работающая с титаном, разработала новый медицинский сплав. Материал предназначен для изготовления эндопротезов, систем остеосинтеза, спинальных и кардиологических конструкций, а также стоматологических имплантов. Проект реализован в рамках программы импортозамещения при поддержке Минпромторга, сообщает «Российская газета».

Сплав сочетает высокую прочность с пластичностью, что важно для имплантов и протезов. Сейчас идёт процесс патентования. Создатель решил безвозмездно разрешить использование сплава любым компаниям.

Отечественные предприятия смогут применять качественный материал, не опасаясь санкционных рисков из-за зарубежных компонентов. По заявлению разработчика, российский сплав не уступает иностранным аналогам.

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