Умерла профессор КФУ Резеда Мухаметшина

Доктор педагогических наук, профессор кафедры русской литературы и методики ее преподавания Казанского федерального университета Резеда Мухаметшина скончалась на 63-м году жизни. Об этом сообщил директор Института филологии и межкультурной коммуникации Радиф Замалетдинов.

Прощание с ученым состоится 23 июля. В 12:00 в Институте филологии и межкультурной коммуникации КФУ пройдет гражданская панихида, а в 14:30 — в казанской мечети «Аль-Марджани».

Резеда Фаилевна родилась 23 января 1964 года в Казани. В 1985 году с отличием окончила историко-филологический факультет Казанского государственного педагогического института. Преподавала русский язык и литературу в Казанском педагогическом колледже №2, затем вернулась на кафедру русской литературы, пройдя путь от ассистента до профессора, заведующего кафедрой, декана Высшей школы русской филологии и культуры имени Льва Толстого КФУ.

Она была членом правления Российского общества преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ), Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), Комиссии по русскому языку при Раисе Республики Татарстан. Удостоена звания «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» (2025) и медали А. С. Пушкина «За большие заслуги в распространении русского языка» (2016).