Банк ДОМ.РФ предоставил проектное финансирование застройщику, входящему в группу компаний «ЖИК», для реализации проекта реставрации объекта культурного наследия регионального значения — комплекса доходного дома И.А. Сурина в Казани, известного среди горожан как «Дом с подсолнухами».

Проект предусматривает комплексную реставрацию и приспособление исторического здания под современное использование в формате апарт-комплекса с сохранением его первоначального архитектурного облика.

Доходный дом купца Ивана Сурина расположен в историческом центре Казани. Рядом находятся Лядской сад, Татарский академический государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля, Центральный парк культуры и отдыха имени Горького и другие значимые общественные и культурные пространства города.

Комплекс доходного дома Ивана Сурина, построенный в 1913 году по проекту архитектора Василия Трифонова, знаменит своим внутренним растительным декором, особенно изображениями подсолнухов, благодаря которым и получил свое народное название. До наших дней сохранились исторические оконные рамы, элементы входной группы, напольная плитка и лепной декор. Особенность комплекса — редкая для Казани дворовая структура закрытого типа, напоминающая петербургские дворы‑колодцы.

До 1917 года в здании располагалось арендное жилье. После революции владелец дома эмигрировал, а в здании были организованы коммунальные квартиры. В разные годы здесь проживали известные жители города, в том числе первый главный архитектор Татарстана Василий Егерев.

«Все больше проектов по восстановлению объектов культурного наследия получат новый импульс благодаря механизму льготного финансирования. Это позволяет инвесторам не только сохранять исторические здания, но и возвращать их в экономическую и общественную жизнь городов, создавая востребованные пространства для работы, бизнеса и отдыха. Для Казани, где историческая архитектура является важной частью городской идентичности, такие проекты имеют особую ценность. Банк ДОМ.РФ последовательно поддерживает инициативы, которые помогают сохранить культурное наследие и одновременно создают условия для устойчивого развития городской среды», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Антон Медведев.

Финансирование предоставлено в рамках программы льготного кредитования проектов по сохранению объектов культурного наследия. Программа реализуется по поручению Президента России и предусматривает предоставление инвесторам кредитов по льготной ставке до 9% годовых для восстановления и вовлечения в экономический оборот исторических зданий.

Работы по сохранению объекта уже начаты. В 2025 году группа компаний «ЖИК» приступила к первоочередным противоаварийным мероприятиям, направленным на предотвращение дальнейшего разрушения здания, включая работы по кровле, и подготовку объекта к последующим реставрационным этапам.

Для группы компаний «ЖИК» дом Сурина — не первый объект в исторической среде. Один из главных проектов в портфеле компании — «Grande Rosso» на улице Большая Красная, реализованный в зоне охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Казанского кремля», включенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Дом Сурина — особенный для Казани объект. Для группы компаний «ЖИК» важно не просто восстановить здание, а вернуть ему жизнь и современную функцию, сохранив его исторический характер и знаковые элементы. Мы уже приступили к первоочередным противоаварийным мероприятиям, потому что объект требовал защиты от дальнейшего разрушения. При этом, несмотря на то что проект еще не выведен в открытую продажу, мы уже видим предварительный интерес со стороны потенциальных инвесторов. На мой взгляд, это подтверждает, что бережно восстановленные исторические здания с качественной современной функцией востребованы как у города, так и у будущих пользователей. Поддержка Банка ДОМ.РФ позволяет перейти к следующему этапу — комплексной реставрации. Наличие подобных федеральных программ оказывает значимую поддержку регионам в сохранении исторического облика и уникальных архитектурных объектов. И мы, со своей стороны, рады возможности привлечь дополнительные инвестиции в Казань и Республику Татарстан» — отметила генеральный директор «Жик Девелопмент» Диана Мифтахова.

В июле 2018 года дом Сурина был включен в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Проект реставрации прошел все необходимые согласования: получено положительное заключение государственной историко‑культурной экспертизы и в настоящее время находится на согласовании в органе охраны объектов культурного наследия. Здание требует комплексного восстановления и бережного приспособления для современной функции; все работы будут вестись с учётом требований к охране объектов культурного наследия и исторического контекста города.