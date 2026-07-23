«Деньги спишутся с 24 июля»: почему владельцам карт стоит проверить платежи

Сообщения с формулировкой «деньги спишутся с 24 июля» начали вызывать тревогу у владельцев банковских карт. Многие воспринимают такие уведомления как предупреждение о новых штрафах, налогах или обязательных комиссиях.

Однако сама по себе дата 24 июля не означает появления какого-то единого платежа для всех клиентов банков. В большинстве случаев речь идет о заранее настроенных автоматических операциях: подписках, кредитных платежах, услугах и комиссиях, которые пользователь когда-то подключил самостоятельно.

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Почему деньги могут списаться 24 июля

Современные банковские карты часто используются не только для покупок, но и для регулярных платежей. После привязки карты к сервису пользователь может разрешить автоматическое продление услуги.

К таким операциям относятся:

подписки на онлайн-кинотеатры;

музыкальные сервисы;

облачные хранилища;

платные приложения;

доставка еды;

сервисы такси;

игровые платформы.

Человек может оформить пробный период, забыть о нем, а затем получить списание через месяц или год.

«Большая часть неожиданных платежей оказывается не ошибкой банка, а результатом ранее подключенного автопродления», рассказал финансовый консультант Алексей Морозов.

Подписки чаще всего становятся причиной неожиданных списаний

Одна из самых распространенных ситуаций выглядит так: пользователь однажды ввел данные карты, согласился с условиями сервиса и больше не заходил в приложение.

Пока на карте нет денег, списание может не пройти. Но после пополнения счета сервис иногда повторяет попытку платежа.

Поэтому перед датами массовых списаний специалисты советуют проверить:

какие сервисы привязаны к карте;

какие подписки активны;

какие услуги имеют автоматическое продление.

Некоторые банки уже внедряют специальные инструменты для контроля таких операций. Например, Сбер предлагает сервис «Куда привязаны ваши счета и карты», где можно увидеть часть привязанных сервисов и управлять списаниями.

С 24 июля могут пройти платежи по кредитам и рассрочкам

Еще одна причина подобных уведомлений — регулярные банковские платежи.

Если у человека есть:

кредит;

ипотека;

рассрочка;

автокредит;

платный банковский сервис,

то дата списания может быть заранее установлена договором.

Проблемы возникают, когда клиент забывает о графике платежей, меняет карту или отключает старый способ оплаты, но не обновляет данные в системе.

В результате может появиться просрочка, начисление штрафов или другие последствия, предусмотренные договором.

Банковские комиссии тоже могут уменьшить баланс

Не все списания связаны с покупками или подписками. Иногда деньги уходят за обслуживание банковских продуктов.

Это может быть:

плата за обслуживание карты;

платные уведомления;

дополнительные пакеты услуг;

обслуживание счета.

Условия таких платежей должны быть указаны в договоре и тарифах банка. Однако многие клиенты не читают сообщения в приложении и замечают изменения только после уменьшения баланса.

«Самая частая причина недоразумений — человек не следит за активными услугами. Даже небольшие регулярные платежи за год могут превратиться в заметную сумму», рассказал эксперт по финансовой грамотности Сергей Лебедев.

Как проверить карту перед возможными списаниями

Чтобы не обнаружить неожиданный минус на счете, достаточно провести несколько проверок.

Проверьте регулярные платежи

Откройте мобильное приложение банка и найдите разделы:

«Подписки»;

«Автоплатежи»;

«Регулярные операции»;

«Привязанные сервисы».

Отключите все услуги, которыми вы больше не пользуетесь.

Посмотрите тарифы по карте

Проверьте:

стоимость обслуживания;

наличие платных опций;

дату ближайших списаний.

Особенно это важно для старых карт, которыми редко пользуются.

Проверьте кредитный календарь

Если есть кредиты или рассрочки, убедитесь, что на счете достаточно средств к нужной дате.

Лучше заранее пополнить счет, чем столкнуться с просрочкой из-за забывчивости.

Что делать, если деньги уже списали

Если операция кажется непонятной, не стоит сразу паниковать.

Первый шаг — открыть историю операций и посмотреть назначение платежа. В детализации обычно указаны:

получатель;

дата;

сумма;

описание операции.

Если списание связано с подпиской, сначала стоит проверить условия самого сервиса и отключить автоматическое продление.

Если операция кажется подозрительной или человек уверен, что не давал согласия на платеж, необходимо обратиться в банк. При подозрении на мошенничество карту лучше временно заблокировать.

Почему сообщения о списаниях вызывают столько тревоги

Фраза «деньги спишутся с 24 июля» звучит как предупреждение о массовом обязательном платеже. Именно поэтому такие сообщения быстро распространяются в интернете.

Но универсального списания для всех владельцев карт не существует. Дата обычно относится только к конкретным договорам, подпискам или настройкам отдельных пользователей.

Финансовые эксперты советуют воспринимать такие уведомления не как угрозу, а как повод провести ревизию своих платежей.

Что важно сделать владельцам карт

Перед 24 июля достаточно выполнить несколько простых действий:

Проверить активные подписки. Отключить ненужные автоплатежи. Посмотреть тарифы банковских продуктов. Проверить график кредитных платежей. Включить уведомления об операциях.

Главное — помнить: сама дата 24 июля не означает введение нового налога или штрафа. Чаще всего речь идет о платежах, которые были согласованы заранее, но о которых владелец карты мог просто забыть.

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