Права аннулируют на три года из-за 27 июля? Что важно знать водителям

Сообщения о том, что «каждый водитель обязан срочно что-то сделать до 27 июля, иначе права аннулируют на три года», массово распространяются в социальных сетях и мессенджерах. Из-за тревожной формулировки многие воспринимают их как новый закон или официальное предупреждение.

Однако отдельного требования с фиксированной датой 27 июля в законодательстве нет. При этом сама тема возникла не случайно: водителям действительно необходимо следить за сроком действия удостоверения, состоянием документов и законностью оформления права управления.

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Правда ли, что 27 июля водительские права аннулируют

Нет, специального правила, по которому все водительские удостоверения автоматически станут недействительными 27 июля, не существует.

Подобные сообщения часто появляются в интернете перед различными датами и создают ощущение срочности. Главная цель таких публикаций — заставить человека открыть сообщение, переслать его дальше или перейти по сомнительной ссылке.

Но у водителей действительно есть обязанности, которые нельзя игнорировать. Например, срок действия обычного водительского удостоверения ограничен. Согласно правилам, удостоверение выдается на определенный срок, после окончания которого оно считается недействительным. Подробнее об этом говорится в нормативных документах на сайте Правительства России.

«Опасность таких сообщений в том, что они смешивают реальную обязанность водителя и выдуманную дату. Человек пугается несуществующего дедлайна и перестает разбираться в сути», рассказал автоюрист Дмитрий Соколов.

Когда водительские права действительно могут стать недействительными

Есть несколько ситуаций, когда документ перестает давать право на управление автомобилем.

Истек срок действия удостоверения

Обычные водительские права выдаются на 10 лет. После окончания этого периода документ необходимо заменить.

Если водитель продолжает управлять автомобилем с недействительным удостоверением, это уже может привести к ответственности. КоАП РФ предусматривает наказание за управление транспортом человеком, который не имеет права управления.

Проверить дату окончания действия прав можно:

на лицевой стороне удостоверения;

через официальные сервисы;

в личном кабинете на государственных порталах.

Документы были оформлены с нарушениями

Право управления может быть прекращено, если выяснится, что удостоверение получили на основании недействительных документов.

Например, серьезные последствия могут возникнуть при использовании поддельных медицинских справок или фиктивных сведений при оформлении документов.

В таких случаях вопрос решается не по принципу «истек срок», а из-за того, что сама процедура получения прав была нарушена.

Почему в интернете появляется дата 27 июля

Чаще всего подобные даты используются как элемент давления на читателя. Формулировки вроде «успейте до завтра» или «после этой даты всем отменят права» заставляют людей реагировать быстрее.

При этом реальные изменения законодательства обычно публикуются через официальные источники, а не только через сообщения в мессенджерах.

«Если новость касается миллионов водителей, ее нужно проверять по сайтам государственных ведомств. Ориентироваться только на сообщения из чатов опасно», рассказал эксперт по автомобильному праву Сергей Лебедев.

Какие документы стоит проверить водителям

Несмотря на отсутствие «дня икс», водителям действительно полезно провести проверку.

1. Срок действия водительского удостоверения

Посмотрите дату окончания действия прав. Если срок подходит к концу, лучше заранее подать заявление на замену.

Не стоит откладывать процедуру до последнего дня: могут понадобиться медицинские документы и время на оформление.

2. Медицинские документы

В установленных законом случаях водитель проходит медицинское освидетельствование. Важно обращаться только в официальные медицинские организации и проверять корректность оформления справок.

3. Персональные данные

Проверьте, совпадают ли данные в документах:

фамилия и имя;

дата рождения;

регистрационная информация;

ограничения по категориям.

Ошибки в документах лучше исправлять заранее, а не в момент проверки.

Что будет, если ездить с недействительными правами

Водительское удостоверение — это документ, который подтверждает право управления транспортным средством. Если оно недействительно, ситуация отличается от обычной забывчивости, когда человек оставил права дома.

Управление автомобилем без действительного права управления может привести к административным последствиям. Размер ответственности зависит от конкретных обстоятельств нарушения.

Поэтому правило простое: если срок действия прав закончился, не стоит садиться за руль до замены документа.

Как защититься от фейковых сообщений о штрафах и лишении прав

Автоэксперты советуют соблюдать несколько правил:

не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений;

не вводить данные паспорта и водительского удостоверения на неизвестных сайтах;

проверять информацию через официальные ресурсы;

не пересылать тревожные сообщения без проверки.

Мошенники часто используют темы, связанные со штрафами, налогами, правами и автомобилями, потому что они вызывают сильную эмоциональную реакцию.

Что делать водителям прямо сейчас

Паниковать из-за даты 27 июля не нужно. Но провести проверку документов будет полезно каждому автомобилисту.

Достаточно:

Посмотреть срок действия водительского удостоверения. Убедиться, что документы оформлены законно. Проверить актуальность персональных данных. При необходимости заранее заменить права.

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