Утро начинается с будильника, продолжается рабочими чатами, пробками и дедлайнами, а заканчивается мыслями о завтрашних делах. Тело привыкает жить в напряжении, и челюсть реагирует одной из первых. Человек стискивает зубы за компьютером, во время неприятного разговора или за рулём, а иногда продолжает делать это даже во сне.

Утром остаются тяжесть в челюсти, боль в висках и чувствительность зубов. Сам скрип можно не услышать, зато его последствия со временем заметит стоматолог по стёртой эмали, сколотым пломбам и повреждённым реставрациям. По разным оценкам, признаки ночного бруксизма встречаются у 5–16 процентов взрослых, в зависимости от метода исследования.

Зубы в этой истории нельзя рассматривать отдельно от остального организма. По данным ВОЗ, состояние полости рта связано с общим здоровьем, самочувствием и качеством жизни, поскольку влияет на питание, речь и повседневный комфорт.

Как понять, что ночью вы разрушаете собственную эмаль? Всегда ли виноват стресс и можно ли остановить процесс до серьёзных повреждений?

Редакция ProKazan поговорила с Латыповой Аиной Раильевной, врачом стоматологом терапевтом стоматологической клиники «ВаЭль». Она рассказала, почему возникает бруксизм, какие признаки нельзя списывать на обычную усталость и почему одной капы бывает недостаточно.

— Что такое бруксизм и почему он возникает даже у людей, которые считают свои зубы здоровыми?

— Бруксизм — это состояние, при котором человек слишком сильно сжимает челюсти. Иногда это происходит ночью, иногда днём, например во время напряжённой работы, вождения автомобиля или тренировки. Сам человек может не замечать эту привычку, пока не появятся чувствительность зубов, сколы пломб или утренняя зажатость челюсти.

При этом внешне зубы могут выглядеть совершенно здоровыми, потому что причина не всегда находится в них. Бруксизм может быть связан со стрессом и тревожностью, неправильным прикусом, напряжением жевательных мышц, состоянием сустава или неврологическими нарушениями. Иногда на работу всей системы влияют зубы мудрости, которым не хватает места, или отсутствие одного из жевательных зубов.

Поэтому в клинике «ВаЭль» мы рассматриваем каждый случай индивидуально. Важно понять, почему человек сжимает челюсти, а уже затем подбирать решение. Одному пациенту может потребоваться капа, другому консультация ортодонта, ортопеда или невролога. Универсального метода, который одинаково подходит всем, здесь нет.

— Как человек может понять, что сжимает зубы во сне или в течение дня?

— Самый очевидный признак, если о скрипе ночью рассказал человек, который спит рядом. Но часто пациент ничего не слышит и годами не подозревает о проблеме. Тогда бруксизм выдают ощущения и изменения, которые мы видим на приёме.

Утром может появляться напряжение в области челюсти, ощущение, будто мышцы всю ночь работали. Иногда становится тяжелее широко открыть рот. При сильном напряжении жевательные мышцы увеличиваются и скулы выглядят более выраженными. Днём стоит обратить внимание, не сжимаете ли вы зубы за рулём, во время работы, тренировки или в стрессовой ситуации.

Ещё один сигнал — чувствительность зубов, стёртая эмаль, сколы пломб и реставраций. У пациентов с винирами конструкции могут повреждаться или слетать из за постоянной нагрузки. Важно отличать естественную возрастную стираемость от патологической. Если один зуб заметно стёрт, а под эмалью уже виден следующий слой, значит, нагрузка распределяется неправильно.

При этом щелчок в суставе сам по себе ещё не говорит о бруксизме. В клинике «ВаЭль» мы оцениваем все признаки в комплексе: жалобы пациента, состояние мышц, прикус, сустав, эмаль и установленные конструкции. Только так можно понять, действительно ли человек сжимает зубы и с чем это связано.

— Как диагностируют бруксизм и от чего зависит выбор лечения?

— Диагностика начинается с разговора с пациентом и осмотра. Врач уточняет, когда появляется напряжение, есть ли скрежет во сне, чувствительность зубов, сложности с открыванием рта. Затем оценивает состояние эмали, пломб и реставраций, прикус и работу сустава. Если нужно разобраться глубже, могут назначить МРТ или ТРГ.

Особое внимание мы обращаем на стираемость зубов. С возрастом эмаль естественным образом немного меняется, это нормально. Но если отдельный зуб стёрт почти полностью, уже виден дентин, регулярно скалываются пломбы или слетают керамические конструкции, значит, нагрузка распределяется неправильно.

Лечение зависит от причины. Одному пациенту достаточно индивидуальной капы, которая защищает зубы от дальнейшего повреждения. Другому нужно исправлять прикус, поднимать его специальной конструкцией или восстанавливать отсутствующие зубы. При сильном напряжении мышц могут рассматривать ботулинотерапию, а при выраженной тревожности или неврологических причинах потребуется консультация невролога.

В клинике «ВаЭль» мы не начинаем лечение с универсального решения. Сначала важно понять, что именно заставляет человека сжимать челюсти, и только после этого подключать нужного специалиста: ортодонта, ортопеда, хирурга стоматолога или невролога. Одна капа может защитить зубы, но она не всегда устраняет саму причину бруксизма.

— Может ли отсутствие одного зуба повлиять на прикус, сустав и появление бруксизма?

— Да, может. Зубной ряд работает как единая система, и отсутствие даже одного звена постепенно меняет положение остальных зубов. Соседние начинают смещаться в сторону свободного места, а зуб с противоположной челюсти может опускаться или подниматься, потому что больше не встречает привычной опоры.

Из за этого меняется прикус и распределение нагрузки во время жевания. Челюстному суставу приходится приспосабливаться к новым условиям, движения становятся менее удобными, а отдельные мышцы могут перенапрягаться. На этом фоне у человека иногда появляется привычка сильнее сжимать зубы.

Поэтому после удаления зуба не стоит годами откладывать восстановление. Нужно дать тканям зажить и вместе с врачом выбрать подходящий вариант. Чем дольше в ряду остаётся пустое место, тем больше изменений успевает произойти и тем сложнее потом вернуть системе правильную работу.

Мы всегда обращаем внимание не только на зуб, который беспокоит пациента сейчас, но и на состояние всего ряда, прикуса и сустава. Своевременное лечение кариеса, профессиональная гигиена и восстановление утраченных зубов помогают не допустить той самой цепной реакции, когда одна проблема постепенно тянет за собой остальные.

Проблемы с зубами редко начинаются с сильной боли. Иногда первым сигналом становится тяжесть в челюсти по утрам, чувствительность эмали или пломба, которая снова откололась без очевидной причины. Чем раньше разобраться, откуда появилась лишняя нагрузка, тем больше шансов сохранить зубы и избежать сложного лечения.

В клинике «ВаЭль» можно пройти осмотр, оценить состояние зубов, прикуса и сустава, а также получить рекомендации по дальнейшим действиям. Начать заботу о полости рта можно с профессиональной гигиены, которая помогает вовремя заметить проблемные участки и поддерживать здоровье зубов.

Клиника «ВаЭль»:

Казань, проспект Победы, 56 Телефон:

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