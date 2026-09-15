Цены на готовое жилье растут опережающими темпами – исследование Домклик и Центра финансовой аналитики

Темп роста цен на первичную недвижимость остался в августе на низком уровне (0,7%), на готовую – вырос на 1,3%. Цена «квадрата» в новостройках увеличилась до 192,8 тыс. руб., в готовом жилье – до 130,1 тыс. руб. Годовой рост составил 9,5% и 11,4% соответственно. Готовое жилье все успешнее конкурирует с первичным. Цена «квадрата» в домах, построенных за последние десять лет, на 0,8% выше, чем в новостройках.

На динамику цен продолжают влиять темпы продаж, которые находятся вблизи исторических минимумов. Короткий период ажиотажного спроса на новостройки во второй половине июня не улучшил ситуацию с продажами. Объем непроданного жилья в текущем строительстве остался на уровне мая - июля – 83,7 млн м2.

Первичный рынок

Согласно данным о заключенных ипотечных сделках Сбера, средняя стоимость м2 на первичном рынке выросла на 0,7% (против 0,6% в июле) до 192,8 тыс. руб. Темп роста понемногу увеличивается третий месяц подряд.

Лидерами по стоимости остаются Москва (418,3 тыс. руб. за м2), Санкт-Петербург (277,4 тыс. руб.), Московская область (229,1 тыс. руб.) и Республика Татарстан (195,3 тыс. руб.). В Татарстане цены снижаются третий месяц подряд, в остальных - выросли.

Наименьший уровень цен отмечен в Пензенской области, Удмуртской Республике и Воронежской области, где стоимость м2 составила 108,9 тыс. руб., 134,0 тыс. руб. и 134,2 тыс. руб. соответственно.

Наибольший рост за месяц зафиксирован в Тюменской (2,1%) и Самарской (1,8%) областях, а также в Москве (1,4%).

Самые высокие годовые темпы роста отмечаются в Московской области (20,4%), Самарской области (19,2%) и Москве (14,9%).

Снижение цен отмечено в пяти из крупнейших регионов, наиболее значительное – в Краснодарском крае (-0,5%). Цены снизились также в Республике Татарстан, Пензенской Нижегородской и Ростовской областях. За год цены выросли во всех крупнейших регионах, кроме Краснодарского края (-2,3%).

Вторичный рынок

В августе средняя стоимость м2 на рынке вторичного жилья составила 130,1 тыс. руб.

Наибольшая стоимость в Москве и Санкт-Петербурге, где цена за м2 составляет 367,1 тыс. руб. и 234,8 тыс. руб. Далее идут Московская (171,6 тыс. руб.) и Ленинградская области (149,8 тыс. руб.). Наименьшие цены отмечены в Кемеровской, Саратовской и Челябинской областях (80,6 тыс. руб., 87,3 тыс. руб. и 90,4 тыс. руб.).

Рост цен на готовое жилье ускорился до 1,3%. За 12 месяцев цены выросли на 11,4%, больше чем на первичном рынке (9,5%).

Все это показывает, что позиции сегмента готового жилья в конкуренции с новостройками продолжают укрепляться и, как мы отмечали в предыдущих обзорах, цены на готовое жилье, скорее всего, продолжат расти быстрее цен на новостройки.

Цены выросли во всех крупных регионах, кроме Кемеровской области, где они снизились сразу на 0,8%.

За год цены сильнее всего выросли в Москве (16,9%), Челябинской и Московской областях (14,9% и 14,7%). Снижение цен отмечено в Кемеровской области (-0,5%).