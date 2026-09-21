Россияне смогут воспользоваться скоростями 5G вне зависимости от модели смартфона

Специальный набор опций позволит пользоваться интернетом на скорости нового стандарта связи, даже если устройство его не поддерживает, а также там, где сеть пятого поколения пока недоступна. Активировать опции можно на сайте или в личном кабинете мобильного приложения. Такую возможность реализовал МегаФон.

«Развитие пятого поколения связи в России будет поэтапным и во многом зависит от технологической готовности операторов и количества доступных устройств с поддержкой нового стандарта. Нам важно, чтобы преимущества высоких скоростей оценили как можно больше клиентов уже сейчас, в том числе, например, владельцы устройств Apple. Опции Мега5G дополняют развитие сети пятого поколения и открывают доступ к ее возможностям для каждого абонента», — прокомментировал коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.

При подключении базовой опции абоненты получают ускорение мобильного интернета в 1,6 раза. Кроме того, клиентам оператора становятся доступны возможности Мега5G Турбо — временные активации, увеличивающие скорость в два раза. Это пригодится для проведения прямых эфиров и стримов, участия в онлайн-конференциях, раздачи интернета другим устройствам и скачивания больших файлов из облака.