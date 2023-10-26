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Гарь от сковороды мигом отвалится: обнародован легендарный метод «два стакана» для настоящих хозяек

Гарь от сковороды мигом отвалится: обнародован легендарный метод «два стакана» для настоящих хозяек

design-homes.ru

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С российскими хозяйками поделились действенным способом для борьбы с гарью на сковородах, когда уже обычные моющие средства не справляются с вышеназванной проблемой. Данный метод поможет устранить грязь с любимой посуды и позволит не тратить деньги на новую, сообщил ussurmedia.ru.

Данный способ называется «два стакана»:

  1. Многие хозяйки, чтобы избавиться от жира на сковородах, сразу после приготовления еды заливают их водой, но так делать нельзя, потому что посуда может деформироваться. Дайте ей остыть;
  2. После, когда сковорода будет чуть теплой залейте ее стаканом простой воды;
  3. Добавьте стакан белого столового уксуса;
  4. Доведите смесь в сковороде, которую желаете отмыть, до кипения;
  5. Затем убавьте огонь и оставьте посуду с водой и уксусом на 10 минут;
  6. В завершении слейте смесь и промойте сковороду теплой водой с помощью губки.

Если с первого раза не получилось достичь желаемого результата, то повторите вышеназванный процесс несколько раз.

Добавим, что нужно помнить о безопасности и осторожно обращаться с горячей сковородой и кипящей смесью. А лучше всего, чтобы избежать скопления гари и жира на посуде, следует регулярно ее чистить.

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