Гарь от сковороды мигом отвалится: обнародован легендарный метод «два стакана» для настоящих хозяек
design-homes.ru
С российскими хозяйками поделились действенным способом для борьбы с гарью на сковородах, когда уже обычные моющие средства не справляются с вышеназванной проблемой. Данный метод поможет устранить грязь с любимой посуды и позволит не тратить деньги на новую, сообщил ussurmedia.ru.
Данный способ называется «два стакана»:
- Многие хозяйки, чтобы избавиться от жира на сковородах, сразу после приготовления еды заливают их водой, но так делать нельзя, потому что посуда может деформироваться. Дайте ей остыть;
- После, когда сковорода будет чуть теплой залейте ее стаканом простой воды;
- Добавьте стакан белого столового уксуса;
- Доведите смесь в сковороде, которую желаете отмыть, до кипения;
- Затем убавьте огонь и оставьте посуду с водой и уксусом на 10 минут;
- В завершении слейте смесь и промойте сковороду теплой водой с помощью губки.
Если с первого раза не получилось достичь желаемого результата, то повторите вышеназванный процесс несколько раз.
Добавим, что нужно помнить о безопасности и осторожно обращаться с горячей сковородой и кипящей смесью. А лучше всего, чтобы избежать скопления гари и жира на посуде, следует регулярно ее чистить.
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