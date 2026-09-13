Технологии

МВД: зависание и перезагрузка смартфона могут указывать на вирус

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Зависание, замедление работы и самопроизвольная перезагрузка смартфона могут говорить о заражении вредоносным программным обеспечением. Такие признаки 13 сентября 2026 года перечислили в МВД — на материалы ведомства ссылается ТАСС.

Насторожить владельца должны и другие сигналы: появление неизвестных окон и действия, которые устройство выполняет без участия человека. Это может означать, что на телефон попала вредоносная программа, способная дать мошенникам доступ к личным данным и мобильному банку.

В такой ситуации в МВД советуют не вводить с телефона данные банковских карт и не заходить в мобильный банк.

Устройство стоит проверить на наличие вирусов, а при необходимости обратиться в банк и полицию.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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