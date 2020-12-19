Топ идей для безупречного праздника
в 2023-2024
в Казани
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⬥ НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ ⬥ 2023-2024
Отметить новогодний корпоратив можно по-разному, в зависимости от ваших предпочтений и возможностей. Мы собрали в одном месте площадки, шоу-программы, которые создадут праздник.

Это места и люди, которые сделают новогодний корпоратив 2023−24 незабываемым.
Gallery Kitchen: авторские роллы, европейская кухня, морепродукты, живая музыка и ведущий

Что вас ждет на корпоративе в Gallery Kitchen?
— Действительно вкусная еда от шеф-поваров.
— Авторские роллы, европейская кухня, большой выбор закусок, живая музыка, ведущий.
— Несколько VIP-комнат для тех, кто предпочитает уединение с командой.
— Подарки и сюрпризы от ресторана.

Gallery Kitchen входит в ТОП ресторанов Татарстана — это постоянно большая посадка, живая музыка каждый день, вкусная еда от шефов и легендарный том-ям. Не секрет, что в «Галерею» часто приезжают покушать звезды татарской и русской эстрады.
от 2500 руб. на человека
Средний чек:
Даты проведения корпоративов:
с 1 по 31 декабря
+7 (987) 290-77-36
Меридианная, 1
@1stgallery_kitchen
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Вместительность:
Светлый зал вмещает в себя до 75 гостей, тёмный зал до 180.
Шоу-бар, караоке Эндорфин — современное пространство для качественного и приятного отдыха. Располагается в самом сердце Казани.

Это место, где искусство, развлечения и кулинария сочетаются в искрящемся спектакле для всех чувств. В заведении встречается атмосфера ночного клуба и профессиональное шоу, чтобы создать неповторимый опыт для посетителей.

Обширная карта бара с эксклюзивными позициями, авторская кухня и высококлассный сервис не оставят вас равнодушными.

Команда профессионалов организует мероприятие любого формата и сложности .
от 4000 руб. на человека
Средний чек:
Программа:
Яркое шоу, живой вокал, инструментал, топовые Dj города, караоке с новейшими хитами, яркие эмоции и атмосфера праздника не покидают гостей.
Вместительность:
До 120 персон
+7 (962) 564-24-49
Тази Гизата, 6/31
@endorphin_kzn
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THE JUNGLE — это восхитительная площадка для проведения новогоднего корпоратива.
Столы размещаются индивидуально под компанию, место расположение каждого столика позволяет комфортно наслаждаться выступлением артистов. Шоу видно из любой точки зала.
Изумительный интерьер и подача блюд не оставят вас равнодушными!
от 4000 руб. на человека
Средний чек:
На корпоративе будет много приятных сюрпризов:
  • Розыгрыши призов, подарки от партнёров и всевозможные конкурсы
  • Шикарные ёлки усыпаные игрушками
  • Ведущий, диджеи города, хореографические номера от шоу балета, живой вокал, игра на инструментах, интерактивная анимация, дед мороз и Снегурочка и многое другое.
Вместительность:
+7 (967) 361-78-59
До 120 персон
Спартаковская, 2к1
@thejungle_kzn
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Cernovar — атмосферный уютный ресторан, в самом центре Казани, где каждый вечер украшен живой музыкой, а меню объединяет европейские и чешские традиции.
Место, где душа отдыхает!

— Вместимость до 130 персон, отдельный зал до 20 персон
— Праздничная атмосфера
— Новогоднее меню
— Яркая шоу программа: зажигательный ведущий с конкурсами и подарками, лучшие треки от DJ, шоу балет, живой вокал, интерактивные и инструментальные номера, поздравления от Деда Мороза и Снегурочки.
+7 (843) 292-16-82
4900 руб.
Стоимость корпоратива на человека:
Даты проведения корпоратива:
Профсоюзная, 23/12
21, 22, 23, 27, 28, 29 декабря
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@cernovarkazan
Двухэтажный и уютный загородный дом «Янтарный» — идеальное место для проведения новогодних праздников в кругу близких и друзей.

Просторный банкетный зал, кухня приспособлена для обслуживания банкетов. Танцевальный зал с музыкальным центром и новогодней фотозоной.

Дом расположен в 20 минутах от г. Казань. Банкетный зал вмещает до 70 человек, 5 спален для отдыха. На территории дома терраса, просторная беседка с мангалом, баня на дровах и большая парковка.
от 25 000 руб. в зависимости от дня недели и кол-во человек
Стоимость:
Даты проведения корпоративов:
с 1 по 31 декабря
+7 (962) 551-57-60
@kottage_yantarny
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Вместительность:
Банкетный зал и терраса на 70 посадочных мест
Коттедж «Янтарный»
Банкет-холл Карамель — идеальное место для проведения мероприятий различного уровня — банкеты, свадьбы, дни рождения, девичники, никах (по специально разработанному меню), фуршеты, приемы, корпоративные вечера.
— Разнообразное меню способно удовлетворить самые изысканные вкусы.
— Банкет-холл Карамель специализируется на эксклюзивных стилизованных вечеринках.
— Для гостей при заказе торжества допустимо приносить покупной алкоголь и другие напитки без пробкового сбора.

﻿19 и 20 декабря пройдет сборный корпоратив «Солянка» для всех компаний. В программе вас ждет: DJ, музыкальное и световое сопровождение, дискотека, бармен-шоу, профессиональный ведущий и живая музыка на скрипке, конкурсы и подарки
Программа:
  • DJ, музыкальное и световое сопровождение
  • Дискотека и бармен-шоу
  • Профессиональный ведущий и живая музыка на скрипке
  • Конкурсы и подарки
Даты проведения:
+7 (927) 039-18-26
19 и 20 декабря
(сборный корпоратив «Солянка»)
пр-кт Победы, 39
@caramel_holl
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до 50 человек
2500-3500 руб.
Вместительность зала:
Стоимость корпоратива на человека:
Даты проведения корпоратива:
10 - 31 декабря
Преимущества:
  • Разнообразные блюда
  • Закрытие банкетного зала под каждый коллектив
  • Яркая шоу-программа
  • Отсутствие пробкового сбора. Можно со своими напитками и десертами.
Затлы — шикарное пространство для создания самых ярких событий!

— Изысканные блюда от шеф повара
— Уникальный яркий дизайн интерьера в современной классике, высокие потолки.
— Декор зала в подарок
— Для 120 персон
— Личная закрытая парковка для гостей заведения.
— Профессиональное звуковое и мультимедийное оборудование с ведущими и DJ.

Цены банкетного зала вас приятно удивят!
+7 (917) 260-28-88
от 3500 руб. на человека
Средний чек:
Кухня:
Собственная разнообразная кухня — халяль, европейская, татарская.
Вместительность:
До 120 персон
Четаева, 58Г (этаж 2)
@zatly_kazan
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