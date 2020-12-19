Gallery Kitchen: авторские роллы, европейская кухня, морепродукты, живая музыка и ведущий



Что вас ждет на корпоративе в Gallery Kitchen?

— Действительно вкусная еда от шеф-поваров.

— Авторские роллы, европейская кухня, большой выбор закусок, живая музыка, ведущий.

— Несколько VIP-комнат для тех, кто предпочитает уединение с командой.

— Подарки и сюрпризы от ресторана.



Gallery Kitchen входит в ТОП ресторанов Татарстана — это постоянно большая посадка, живая музыка каждый день, вкусная еда от шефов и легендарный том-ям. Не секрет, что в «Галерею» часто приезжают покушать звезды татарской и русской эстрады.