Отметить новогодний корпоратив можно по-разному, в зависимости от ваших предпочтений и возможностей. Мы собрали в одном месте площадки, шоу-программы, которые создадут праздник.
Это места и люди, которые сделают новогодний корпоратив 2023−24 незабываемым.
Gallery Kitchen: авторские роллы, европейская кухня, морепродукты, живая музыка и ведущий
Что вас ждет на корпоративе в Gallery Kitchen? — Действительно вкусная еда от шеф-поваров. — Авторские роллы, европейская кухня, большой выбор закусок, живая музыка, ведущий. — Несколько VIP-комнат для тех, кто предпочитает уединение с командой. — Подарки и сюрпризы от ресторана.
Gallery Kitchen входит в ТОП ресторанов Татарстана — это постоянно большая посадка, живая музыка каждый день, вкусная еда от шефов и легендарный том-ям. Не секрет, что в «Галерею» часто приезжают покушать звезды татарской и русской эстрады.
Светлый зал вмещает в себя до 75 гостей, тёмный зал до 180.
Шоу-бар, караоке Эндорфин — современное пространство для качественного и приятного отдыха. Располагается в самом сердце Казани.
Это место, где искусство, развлечения и кулинария сочетаются в искрящемся спектакле для всех чувств. В заведении встречается атмосфера ночного клуба и профессиональное шоу, чтобы создать неповторимый опыт для посетителей.
Обширная карта бара с эксклюзивными позициями, авторская кухня и высококлассный сервис не оставят вас равнодушными.
Команда профессионалов организует мероприятие любого формата и сложности .
от 4000 руб. на человека
Средний чек:
Программа:
Яркое шоу, живой вокал, инструментал, топовые Dj города, караоке с новейшими хитами, яркие эмоции и атмосфера праздника не покидают гостей.
THE JUNGLE — это восхитительная площадка для проведения новогоднего корпоратива. Столы размещаются индивидуально под компанию, место расположение каждого столика позволяет комфортно наслаждаться выступлением артистов. Шоу видно из любой точки зала. Изумительный интерьер и подача блюд не оставят вас равнодушными!
от 4000 руб. на человека
Средний чек:
На корпоративе будет много приятных сюрпризов:
Розыгрыши призов, подарки от партнёров и всевозможные конкурсы
Шикарные ёлки усыпаные игрушками
Ведущий, диджеи города, хореографические номера от шоу балета, живой вокал, игра на инструментах, интерактивная анимация, дед мороз и Снегурочка и многое другое.
Cernovar — атмосферный уютный ресторан, в самом центре Казани, где каждый вечер украшен живой музыкой, а меню объединяет европейские и чешские традиции. Место, где душа отдыхает!
— Вместимость до 130 персон, отдельный зал до 20 персон — Праздничная атмосфера — Новогоднее меню — Яркая шоу программа: зажигательный ведущий с конкурсами и подарками, лучшие треки от DJ, шоу балет, живой вокал, интерактивные и инструментальные номера, поздравления от Деда Мороза и Снегурочки.
Банкет-холл Карамель — идеальное место для проведения мероприятий различного уровня — банкеты, свадьбы, дни рождения, девичники, никах (по специально разработанному меню), фуршеты, приемы, корпоративные вечера. — Разнообразное меню способно удовлетворить самые изысканные вкусы. — Банкет-холл Карамель специализируется на эксклюзивных стилизованных вечеринках. — Для гостей при заказе торжества допустимо приносить покупной алкоголь и другие напитки без пробкового сбора.
19 и 20 декабря пройдет сборный корпоратив «Солянка» для всех компаний. В программе вас ждет: DJ, музыкальное и световое сопровождение, дискотека, бармен-шоу, профессиональный ведущий и живая музыка на скрипке, конкурсы и подарки
Программа:
DJ, музыкальное и световое сопровождение
Дискотека и бармен-шоу
Профессиональный ведущий и живая музыка на скрипке
Отсутствие пробкового сбора. Можно со своими напитками и десертами.
Затлы — шикарное пространство для создания самых ярких событий!
— Изысканные блюда от шеф повара — Уникальный яркий дизайн интерьера в современной классике, высокие потолки. — Декор зала в подарок — Для 120 персон — Личная закрытая парковка для гостей заведения. — Профессиональное звуковое и мультимедийное оборудование с ведущими и DJ.