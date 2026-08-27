Капусту режу толстыми «стейками»: после духовки даже кочан уходит за один ужин

Белокочанную капусту чаще шинкуют для салата, тушат или отправляют в суп. Но целый кочан можно приготовить гораздо интереснее. Я нарезаю его поперек толстыми кругами, добавляю специи и запекаю на противне. Края сильно подрумяниваются, внутри капуста становится мягкой и сладковатой, а привычного тушеного вкуса практически нет.

Особенно мне нравится этот рецепт за минимум подготовки. Не нужно долго шинковать овощ, стоять возле сковороды или постоянно перемешивать — достаточно правильно нарезать капусту и дать духовке сделать остальное.

Что понадобится

На небольшой кочан беру:

растительное масло — 3 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

паприку — 1 ч. л.;

сушеные травы — ½ ч. л.;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

твердый сыр — 50–70 г по желанию.

Для подачи можно смешать сметану или густой йогурт с зеленью и чесноком. Соус лучше ставить рядом, чтобы румяные края капусты не размокли раньше времени.

Главное — не вырезаю кочерыжку сразу

Снимаю верхние поврежденные листья, мою кочан и разрезаю его поперек на круги толщиной примерно 2–3 сантиметра. Центральную часть специально не удаляю.

Именно кочерыжка помогает удерживать листья вместе. Если вырезать ее заранее, капустные «стейки» могут рассыпаться еще при перекладывании на противень.

Круги раскладываю в один слой. Смешиваю масло с чесноком, паприкой, перцем и солью, а затем смазываю капусту с обеих сторон.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Первый раз я вырезала кочерыжку по привычке и получила на противне гору отдельных листьев. Теперь оставляю середину нетронутой — с ней куски гораздо лучше держат форму. А уже в тарелке жесткую часть можно просто не есть».

Первые 20 минут капусту вообще не трогаю

Духовку заранее разогреваю до 200–210 градусов. Ставлю противень примерно на 20 минут и не пытаюсь постоянно проверять или двигать куски.

Капусте нужно время, чтобы снизу появилась выраженная румяная поверхность. После этого аккуратно переворачиваю каждый круг широкой лопаткой и возвращаю противень в духовку еще примерно на 15–20 минут.

Точное время зависит от сорта капусты и толщины нарезки. Готовый кусок должен легко прокалываться ножом ближе к середине, но при этом не разваливаться при малейшем прикосновении.

Перед приготовлением свежие овощи необходимо тщательно промывать, а поврежденные наружные листья удалять. Рекомендации по обработке овощей перед употреблением публикует Роспотребнадзор.

Сыр добавляю только в самом конце

Если хочется более насыщенного варианта, за 5–7 минут до готовности посыпаю капусту мелко натертым сыром. Сразу добавлять его не стоит: пока толстые куски успеют приготовиться внутри, сыр сверху может слишком сильно подрумяниться.

Можно обойтись и без него. Хорошо запеченная капуста сама приобретает довольно яркий вкус за счет румяных краев, чеснока и специй.

Есть еще один вариант — перед подачей сбрызнуть горячие куски небольшим количеством лимонного сока. Легкая кислинка хорошо работает со сладковатой запеченной капустой.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Я сначала готовила такую капусту исключительно как гарнир, а потом заметила, что именно ее со стола разбирают первой. Особенно нравятся самые темные края — они становятся тонкими и хрустящими, поэтому теперь специально держу противень до хорошего румянца».

На тушеную капусту совсем не похоже

Главная разница появляется благодаря форме. При тушении нашинкованная капуста готовится в собственной влаге и становится равномерно мягкой. Здесь же толстый кусок одновременно получает две текстуры.

Середина остается сочной и нежной, а наружные листья и края хорошо запекаются. Поэтому даже тем, кому надоела обычная тушеная капуста, блюдо может показаться совершенно другим.

Подавать такие «стейки» можно к мясу или курице, но у нас они нередко становятся самостоятельным ужином. Добавляю соус, свежую зелень — и от небольшого кочана к концу вечера действительно почти ничего не остается.

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