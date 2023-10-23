«Мать не отдавала тело малыша»: что стало известно о гибели ребёнка в «Салават Купере»

В Казани 2-летний ребёнок выпал с 17 этажа. Всё произошло ЖК «Салават Купере». Ребенок смог выбраться из квартиры, пытался вызвать лифт и вышел на общий балкон. Что было там можно только предполагать. Редакция PROKAZAN попыталась разобраться, что же случилось в тот злополучный день.

Сначала малыш играл, а затем нашли его тело

Трагедия в ЖК «Салават Купере» произошла вечером 20 октября. 24-летняя мать малыша пошла встречать своего второго ребёнка со школы. В это время 2-летний мальчик спал один дома. Но в какой-то момент он проснулся и отправился играть в подъезде. Как он открыл дверь квартиры остаётся загадкой. Камеры видеонаблюдения засняли последние минуты жизни малыша.

На кадрах видно, как ребёнок пытается вызвать лифт, при этом весело размахивает руками. Но до кнопки не дотягивается и уходит гулять на балкон. На общем балконе он, судя по всему, находит небольшую нишу, которая нужна была для слива воды с общего балкона, через которую, предположительно, падает сначала на козырек, а потом уже и на тротуар.

«Отверстие больше чем в других домах»

Такая дыра есть абсолютно в каждом подъезде данного жилого комплекса. Местные жители, с которыми удалось пообщаться корреспонденту PROKAZAN, утверждают что данное техническое отверстие было больше, чем в других домах.

Автор фото: Подслушано Салават Купере

«Такое отверстие есть в каждом подъезде. Оно не такое маленькое как может показаться на фото. Но на балконе от куда и упал ребёнок оно по какой-то причине больше чем в других домах. Специально ли это или нет, вопрос. Сделал это застройщик или сами жители разломали, непонятно», — рассказала жительница ЖК Ленара Хазиахметова.

Также местные жители негодуют в сети как ребёнок смог самостоятельно открыть дверь балкона.

«Я живу в соседнем доме, точно таком же. Я дверь на балкон открыть не могу порой, она тяжелая и железная. И высота подоконника там очень высокая. Я со стулом только могу выглянуть на улицу», — пишет жительница ЖК Раяна.

Мать отказывалась отдавать тело ребёнка

2-летний малыш не дожил пару недель до своего 3-летия. 24-летняя мамы ребёнка, убитая горем, продолжительное время и вовсе не хотела отдавать тело погибшего. Она обернула его в плед, села на бордюр и качалась, при этом говоря, что малыш просто уснул. Позже у безутешной женщины всё же забрали тело малыша.

«Про эту семью не могу сказать ничего плохого. Все отзываются о них положительно. Они приличные, приветливые», — говорит жительница ЖК Ленара Хазиахметова.

В прокуратуре также отметили, что семья благополучная и нигде на учёте не стоит.

Местные жители организовали мемориал

Автор фото: Татар Информ

У подъезда, где погиб малыш, в тот же вечер местные жители организовали импровизированный мемориал. По сей день все неравнодушные приносят к нему игрушки, сладости и цветы. А социальные сети переполнены соболезнованиями. В ЖК много молодых семей, так как квартиры здесь можно купить на семейнут ипотеку, поэтому трагедия ощущается особо остро.

«Примите искренние соболезнования, родителям сейчас вероятно требуется помощь и поддержка. Ругать уже поздно, сейчас нужно помочь семье справиться с утратой», — пишет Зульфат Идиатов.

Также Ленара рассказала корреспонденту PROKAZAN, что местные жители не осуждают маму погибшего малыша. На место трагедии выезжал зампрокурора Кировского района Казани Максим Жолобов. Сейчас по факту гибели ребёнка организована процессуальная проверка.

В ЖК уже выпадали дети с балкона

Это не первый случай падения детей из домов данного ЖК. Год назад с 16 этажа выпадала девочка, тогда она осталась жива, ее увезли в тяжелом состоянии с переломом позвоночника.

За 2 дня до этого произошла трагедия — мальчик выпал с балкона и скончался на месте.