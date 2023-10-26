«Шестерых убил и одного повесил»: что побудило татарстанца на массовую казнь животных

В Пестречинском районе Татарстана 47-летний мужчина убил шестерых щенят. Одного из них он, по предварительным данным, повесил. Что побудило его на такие действия и какое наказание грозит мужчине, жестоко расправившимуся с животными.

Иначе, как казнью — это назвать нельзя

В Пестречинском районе Татарстана в селе Старое Шигалеево одна из местных жительниц содержала в своём сарае 12 щенят. Она каждый день по несколько раз кормила, выгуливала их, дарила им свою любовь. Двум щенятам она даже нашла новую семью, наполненною заботой и лаской.

В понедельник, 23 октября женщина по обыкновению пошла кормить малышей. Но шесть полутора и двухмесячных щенят она застала мёртвыми. Один из них и вовсе был повешен. Из девяти оставшихся собак выжили только трое.

В этот же день стало известно, что зверскую казнь совершил 47-летний мужчина. Он пробрался в чужой сарай и убил беспомощных малышей.

Автор фото: Ирина Прибышеня

Содеянное он «прикрыл» своими переживаниями об односельчанах.

«Я обеспокоен за людей, которых могут покусать собаки», — заявил задержанный в полиции.

Люди, вы не звери, вы хуже - вы скоты

Зверское убийство беспомощных и совсем не опасных ни для кого щенят прокомментировал PROKAZAN замруководителя исполкома Казани и татарстанский координатор партийного проекта «Единой России» «Защита животного мира» Искандер Гиниятуллин. Он был первый, кто сообщил об очередном убийстве животных в селе.

«Опять Пестречинский муниципальный район опять Старое Шигалеево, опять массовое убийство собак. Люди, вы не звери, вы хуже — вы скоты! Как можно так поступить с беззащитным созданием?! Так изуверски повесить?!!! Почему в Пестрецах такое происходит? Ведь уже в этом году в этой же деревне была массовая казнь собак — кто там у вас живет, что за выродки?», — эмоционально заявил чиновник.

Автор фото: Ирина Прибышеня

Также он отметил, что известные маньяки убийцы начинали с издевательств над беззащитными созданиями — кошками собаками лягушками. И только потом они переходили на людей.

«Опасайтесь, кто-то из них уже ходит среди вас», — добавил Гинниятуллин.

В беседе с корреспондентом PROKAZAN он рассказал, что для предотвращения случаев живодёрства нужно адекватно наказывать преступников. И воспитывать в людях гуманное отношение к окружающему миру.

«Помимо этого, надо создавать условия для безопасного сосуществования людей и животных — места выгула, места содержания животных, организовать присмотр за ними, уход, занятия с кинологом», — отметил Гинниятуллин.

Также замруководителя исполкома Казани заявил, что главе района Ильхаму Кашапову и районной полиции нет дела до убийства животных. Хотя в этом районе как минимум два раза за последний год уже были проблемы с собаками.

Собачья диверсия

В апреле 2023 в районе произошла непонятная ситуация с собаками. Служба отлова должна была чипировать всех бездомных животных. Вот только четвероногие куда-то делись.

Автор фото: Ирина Прибышеня

«Приходило сообщение, что в село привезли из отлова чужих собак: вместо изъятых — некрупных и спокойных собак, которых увезли неизвестно куда, в село выгрузили стаю здоровых псов, из них только один с голубой биркой. Собаки не знают территорию, мечутся в поисках укрытия и прокорма, в селе бардак и переполох. Что это — диверсия?!», — написал тогда Гинниятуллин.

А за несколько дней до этого, появилась информация, что в селе Старое Шигалеево массово погибли бездомные собаки. Их трупы лежали по всему городу. Глава района ни один из случаев не прокомментировал.

«В первую очередь нужно повысить ответственность у владельцев животных. Так как в этой истории погибли домашние животные», — сообщили PROKAZAN в Региональном государственном контроле в области обращения с животными.

Живодёру грозит 5 лет лишения свободы

Злодеяния живодёра не останутся безнаказанными. Как минимум ему может грозить возмещение моральной компенсации и условный срок.

«Во-первых, человека могут привлечь по за хулиганство и в этом случае ему грозит условный срок до двух лет. Но ещё его могут привлечь за жестокое обращение с животными и тогда ему грозит до 5 лет лишения свободы. Кроме того, владелец собак может подать на мужчину в суд и потребовать моральную компенсацию», — рассказал адвокат Шамиль Курамшин.

Собаки до смерти загрызли человека

Важно заметить, что собака собаке рознь и дикие животные, в том числе собаки, живущие на улице, могут представлять опасность для людей.

Не так давно беременная женщина хотела погладить бездомную собаку. Но вдруг та набросилась на нее и разодрала лицо. В РКБ женщине обработали раны, сделали укол от столбняка и провели пластику тканями — сшили щёки, нижнюю губу и подбородок.

Автор фото: Злой Казанец

В январе 2023 года в Казани произошёл случай, когда бездомные собаки до смерти загрызли спортсмена. Он него остались лишь кисти и голень.

Тело погибшего нашел лыжник, который прогуливался со своей собакой, между Кадышево и поселком Борисоглебский. Историй, когда собаки проявляли агрессию достаточно много. Нападать могут не только бездомные, но и домашние собаки.

Но почему так происходит и как с этим бороться рассказал специалист ветеринарной клиники «Поповых» Олеся Попова.

«В первую очередь у собак проявляется половая агрессия. Она не зависит от сезона года. В большинстве случаев, если собак кастрировать и стерилизовать, то у них такое поведение пропадает», — говорит специалист.

«Хотел спасти кота»

Стоит отметить, что чаще всего героями публикаций становятся животные, которые нападают на человека, но журналисты редко пишут о собаках, проявляющих, порой, гораздо большее соучастие и сочувствие, чем некоторые люди.

К примеру, в начале октября в Казани произошла история, которая тронула всех до глубины души. Бездомный пёс увидел как машина сбила кота и хотел его спасти. Трагедия произошла на оживлённой дороге, собака оттащила кота и принесла к людям, чтобы те оказали необходимую помощь.

Собаки спасают и утопающих, и людей из горящих зданий. Например, несколько лет назад в Казани именно собака спасла своей хозяйке жизнь — растолкала ее спящую и вывела на улицу.

Проблема с бродячими животными в Казани, Татарстане и России существует, но решать ее убийством братьев наших меньших — точно не выход из ситуации. И только комплексный подход сможет воспитать в обществе толерантность и терпимость, как к окружающим, так и к беззащитным животным.