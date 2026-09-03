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Не Москва и не новостройки: что берут в ипотеку самые молодые заёмщики

Служба новостей Автор статьи
Аналитический центр Домклик составил портрет са...

Фото: unsplash.com

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Аналитический центр Домклик составил портрет самых молодых участников ипотечного рынка – заёмщиков 18-23 лет. Несмотря на то что их доля в общем объёме сделок составляет лишь 4%, эти представители поколения Z уже активно формируют спрос на жильё. Они демонстрируют высокую финансовую самостоятельность, отдают предпочтение готовым квартирам и чаще приобретают недвижимость в регионах, а не в столицах.

Молодые мамы выбирают ипотеку

Среди самых молодых участников рынка недвижимости (18-23 года) наибольшую активность проявляют женщины – именно на них приходится более 60% всех ипотечных сделок в 2026 году.

За последние 6 лет доля девушек устойчиво росла, прибавляя примерно по 2 п.п. ежегодно. В 2020 году доля женщин среди заёмщиков этой возрастной группы немного превышала 50%, а сейчас она выше 63%.

Мужчины в возрасте от 18 до 23 лет стали проявлять меньшую инициативу в вопросах приобретения недвижимости. За те же 6 лет их доля сократилась с 49,7% до 36,5% (-13,2 п.п.).

Около трети юных заёмщиков уже имеют детей. Это говорит о том, что как минимум для 33% самых молодых представителей поколения Z ипотека – это не просто возможность начать самостоятельную жизнь или способ съехать от родителей, а насущная необходимость улучшения жилищных условий для семьи.

Регионы обгоняют столицы

В ипотечной статистике устоявшийся стереотип о том, что молодёжь стремится в мегаполисы, не подтверждается: действует обратная закономерность. Чем меньше регион и ниже стоимость квадратного метра, тем выше доля юных заёмщиков. Это объяснимо: «стартовое» жильё, купленное в юном возрасте, становится надёжным капиталом. В будущем его можно выгодно продать для покупки более просторной квартиры или использовать как базу для переезда в другой город.

Регионами-лидерами по доле заёмщиков от 18 до 23 лет стали Республика Тыва (9,5%), Курганская (7,8%), Магаданская (7,6%) области и Республика Ингушетия (7,3%). За ними следуют Амурская область (6,7%), Республика Саха (Якутия) (6,6%), Вологодская область (6,0%), Республика Бурятия и Кемеровская область (по 5,9%). Это подтверждает тезис о том, что в регионах со сравнительно доступным жильём молодые люди решительнее начинают самостоятельную жизнь.

Напротив, в крупнейших агломерациях, где порог входа на рынок крайне высок, молодёжь берёт ипотеку нечасто. В Москве доля таких заёмщиков составляет лишь 1,5% – это наименьший показатель в России. В Санкт-Петербурге показатель чуть выше – 2,3%.

Вторичка или новостройки: что покупают молодые заёмщики

Самые молодые представители поколения Z прагматичны в выборе объекта. В сделках преобладает готовое жильё – в 2026 году на него пришлось более половины (52%) всех сделок. Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке, которую оформляют в ипотеку самые юные заёмщики, составляет 4,2 млн рублей. Треть сделок (33%) приходится на квартиры в новостройках, и такая недвижимость значительно дороже – в среднем около 7 млн рублей.

Наименьшая доля заёмщиков (15%) выбирает загородное жильё. Однако у такого варианта есть важное преимущество, особенно для молодых семей: средняя площадь загородного дома составляет 95 кв. м, тогда как средняя площадь квартиры более чем в два раза ниже – 45 кв. м.

Большинство заёмщиков в возрасте от 18 до 23 лет (62%) берут ипотеку по рыночным ставкам, и только 38% используют льготные программы. Это объясняется тем, что львиную долю сделок составляет вторичное жильё, на которое значительно реже распространяются льготные программы.

Стремясь снизить размер ежемесячного платежа, юные покупатели компенсируют высокие рыночные ставки за счет существенного первоначального взноса. На вторичном рынке доля среднего первоначального взноса превышает 40% от стоимости жилья. Для квартиры стоимостью 4,2 млн рублей это около 1,7 млн рублей.

На первичном рынке, где действуют льготные программы, доля среднего первоначального взноса значительно ниже – всего 26% от стоимости недвижимости.

Методология

Исследование подготовлено на основе фактических ипотечных сделок Сбера за 2020-2026 годы. В выборку вошли обезличенные данные по ипотечным договорам, оформленным клиентами в возрасте 18–23 лет на покупку жилья (включая квартиры и загородную недвижимость) во всех регионах России.

При подготовке материала аналитики оценивали социально-демографический профиль заёмщиков, региональное распределение спроса, характеристики приобретаемых объектов (тип, площадь, стоимость) и финансовые параметры сделок (доля первоначального взноса, тип процентной ставки).

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