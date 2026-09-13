Кабачок натираю прямо в тесто для лепешек: овощ почти не чувствуется, зато они долго остаются мягкими

Кабачок в тесте почти не меняет привычный вкус лепешек, зато добавляет им влаги. Даже после остывания они остаются мягкими и не превращаются в сухие плотные коржи, как иногда бывает с обычным тестом на кефире.

Главное — не отправлять в миску весь сок от натертого кабачка. Овощ нужно слегка отжать, иначе придется добавлять слишком много муки, а лепешки в итоге получатся тяжелыми.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Кабачок отжимаю только от свободной жидкости. Сухим его делать не нужно: небольшое количество влаги как раз помогает лепешкам оставаться мягкими после сковороды».

Что понадобится

На 7–8 лепешек:

кабачок — 300 г;

кефир — 150 мл;

яйцо — 1 шт.;

пшеничная мука — 300–330 г;

твердый сыр — 80 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

растительное масло — 1 ст. л.;

соль — 0,5 ч. л.;

зелень — по желанию;

масло — немного для жарки.

Как приготовить кабачковые лепешки

Натрите кабачок. Молодой овощ можно использовать вместе с кожицей. Натрите его на средней терке, слегка посолите и оставьте на 5 минут. Уберите сок. Немного отожмите кабачковую массу руками. Она должна остаться влажной, но жидкость не должна стекать. Смешайте основу. Добавьте к кабачку кефир, яйцо, растительное масло и крупно натертый сыр. Перемешайте. Введите муку. Сначала добавьте 300 г муки, смешанной с разрыхлителем. Масса должна превратиться в очень мягкое тесто. Оставшуюся муку используйте только при необходимости. Сформируйте лепешки. Разделите тесто на 7–8 частей. Руками или скалкой сделайте заготовки толщиной примерно 7–10 мм. Разогрейте сковороду. Слегка смажьте ее маслом и установите средний нагрев. Выложите лепешки по одной или несколько, если позволяет диаметр. Обжарьте. Готовьте примерно по 2–3 минуты с каждой стороны. Поверхность должна подрумяниться, а середина — полностью пропечься.

Почему кабачок сохраняет мягкость

Натертый овощ распределяется внутри теста и во время приготовления отдает часть содержащейся в нем влаги. Поэтому мякиш не пересыхает так быстро даже после того, как лепешки остынут.

Но баланс легко нарушить. Если кабачок не отжимать совсем, тесто станет липким и жидким. Возникает желание досыпать несколько дополнительных горстей муки, и тогда эффект получается обратным — готовые лепешки становятся плотнее.

Пересушить их можно и на сковороде. Не стоит ждать темно-коричневой поверхности: достаточно равномерных золотистых участков с обеих сторон.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Муку добавляю постепенно и останавливаюсь, как только тесто уже можно формировать руками. Лучше слегка присыпать стол во время раскатки, чем сделать всю массу слишком крутой».

Горячие лепешки лучше складывать стопкой и ненадолго накрывать полотенцем. Их можно подавать вместо хлеба, дополнять сметаной или использовать как основу для быстрого завтрака с сыром и зеленью.

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