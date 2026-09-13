Кабачок натираю прямо в тесто для лепешек: овощ почти не чувствуется, зато они долго остаются мягкими
Про Казань
Кабачок в тесте почти не меняет привычный вкус лепешек, зато добавляет им влаги. Даже после остывания они остаются мягкими и не превращаются в сухие плотные коржи, как иногда бывает с обычным тестом на кефире.
Главное — не отправлять в миску весь сок от натертого кабачка. Овощ нужно слегка отжать, иначе придется добавлять слишком много муки, а лепешки в итоге получатся тяжелыми.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Кабачок отжимаю только от свободной жидкости. Сухим его делать не нужно: небольшое количество влаги как раз помогает лепешкам оставаться мягкими после сковороды».
Что понадобится
На 7–8 лепешек:
- кабачок — 300 г;
- кефир — 150 мл;
- яйцо — 1 шт.;
- пшеничная мука — 300–330 г;
- твердый сыр — 80 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- растительное масло — 1 ст. л.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- зелень — по желанию;
- масло — немного для жарки.
Как приготовить кабачковые лепешки
- Натрите кабачок. Молодой овощ можно использовать вместе с кожицей. Натрите его на средней терке, слегка посолите и оставьте на 5 минут.
- Уберите сок. Немного отожмите кабачковую массу руками. Она должна остаться влажной, но жидкость не должна стекать.
- Смешайте основу. Добавьте к кабачку кефир, яйцо, растительное масло и крупно натертый сыр. Перемешайте.
- Введите муку. Сначала добавьте 300 г муки, смешанной с разрыхлителем. Масса должна превратиться в очень мягкое тесто. Оставшуюся муку используйте только при необходимости.
- Сформируйте лепешки. Разделите тесто на 7–8 частей. Руками или скалкой сделайте заготовки толщиной примерно 7–10 мм.
- Разогрейте сковороду. Слегка смажьте ее маслом и установите средний нагрев. Выложите лепешки по одной или несколько, если позволяет диаметр.
- Обжарьте. Готовьте примерно по 2–3 минуты с каждой стороны. Поверхность должна подрумяниться, а середина — полностью пропечься.
Почему кабачок сохраняет мягкость
Натертый овощ распределяется внутри теста и во время приготовления отдает часть содержащейся в нем влаги. Поэтому мякиш не пересыхает так быстро даже после того, как лепешки остынут.
Но баланс легко нарушить. Если кабачок не отжимать совсем, тесто станет липким и жидким. Возникает желание досыпать несколько дополнительных горстей муки, и тогда эффект получается обратным — готовые лепешки становятся плотнее.
Пересушить их можно и на сковороде. Не стоит ждать темно-коричневой поверхности: достаточно равномерных золотистых участков с обеих сторон.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Муку добавляю постепенно и останавливаюсь, как только тесто уже можно формировать руками. Лучше слегка присыпать стол во время раскатки, чем сделать всю массу слишком крутой».
Горячие лепешки лучше складывать стопкой и ненадолго накрывать полотенцем. Их можно подавать вместо хлеба, дополнять сметаной или использовать как основу для быстрого завтрака с сыром и зеленью.
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