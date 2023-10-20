Депутаты Госдумы хотят разрешить преподавать особо опасным преступникам: что думают об инициативе в Казани

В Госдуму внесли законопроект, который может разрешить бывшим заключенным по тяжким и особо тяжким преступлениям преподавать в школах. В инициативе есть ряд ограничений, но документ уже вызвал резонанс как в России, так и в Татарстане. Почти все авторы законопроекта уже отозвали свои подписи, а спикер парламента раскритиковал инициативу. PROKAZAN разбирался почему и как этот законопроект появлялся и почему это не очень хорошая идея.

Даже учителя бьют детей

Работа учителя в Татарстане в частности и в России в целом сопряжена с высокой стрессовой нагрузкой. Отсюда и возникают ситуации, когда учителя применяют не совсем гуманные способы воспитания. Не всегда вина лежит только на учителе, но случаев насилия в школах, которые документируют школьники в Татарстане достаточно.

К примеру, преподаватель технологии Шемордансовского лицея в Сабинском районе избил семиклассника прямо во время урока.

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Ученик вёл себя якобы ненадлежащим образом впоследствии утверждал педагог. Тем самым вывел учителя из себя. Он не смог совладать с эмоциями и ударил ребёнка по голове линейкой. После этого, школьник принялся оскорблять учителя. Как итог, педагог был уволен, а директор и его заместитель получили выговор.

В Елабуге не так давно тоже произошёл конфликт между учителем и учеником. Учитель стал оскорблять 8-классника. Суть конфликта была в том, что подросток якобы отбирал хлеб у детей в столовой.

«Ты хорошо подумал, что ты сейчас сказал? Вот за свой базар будешь отвечать, скотина! Ты за свой базар будешь отвечать, ты понял меня? Поймала тебя за руку! Нет, чтобы извиниться, сказать: «Извините, я есть хотел». Дети бы сами тебе дали. Ты понял меня?» — говорил преподаватель.

Как итог, учителю сделали выговор.

В Казани №155 учитель сломала позвоночник ученику. Во время мероприятия в КСК "КАИ Олимп", где школьники приветствовали высокопоставленных гостей, у школьника упал флажок. В этот момент находившаяся рядом учительница нанесла ему сильный удар рукой по спине. Девятилетний мальчик получил гематому левой лопатки и закрытый перелом тел 4-5 грудных позвонков.

И это далеко не полный список историй, которые происходят с действующими педагогами в школах. Что уж говорить про тех, кто отсидел в местах не столь отдаленных.

«Рецидивист зверски убил приятелей»

Как ведут себя бывшие преступники написано множество статей. Вот всего лишь несколько историй из Татарстана.

Мужчина, отсидевший в тюрьме за убийство вышел на свободу спустя 9 лет. Дмитрий Тимофеев решил начать жизнь с чистого листа и даже устроился на работу. Двое коллег позвали Дмитрия вместе отдохнуть. Но во время застолья между мужчинами произошла ссора. Тимофеев в ходе бурной беседы убил двух приятелей. При этом нанеся каждому не менее 10 ножевых ударов.

Есть и другой пример, когда бывший судимый ранил своего знакомого. Ранее осуждённый нанёс семь ножевых ранений во время ссоры приятелю.

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Конфликт возник на почве воспоминаний о жизни в тюрьме. Бывший заключенный набросился с ножом на своего друга — сотрудника правоохранительных органов в отставке. Шум драки услышала супруга пострадавшего, которая немедленно позвонила в полицию.

И таких историй много.

«Перед тем как допустить бывших заключённых к детям, с ними нужно провести большую работу, нормализовать психику. Люди, которые сидят перенимают не самые хорошие качества. Заключённых сложно изменить. И можно ли их допускать к детям — остается вопросом», — рассказывает психолог Эльвира Султанова.

В школах Татарстана не хватает учителей

К началу этого учебного года в Татарстане недобрали 2 000 учителей.

«Наибольшее количество открытых вакансий по таким предметам, как математика, физика, русский и иностранный языки, начальные классы», — рассказал министр образования и науки Татарстана Ильсур Хайруллин.

Дефицит учителей действительно есть, но замещать их бывшими заключенными не самая лучшая идея. Инициативу парламентариев PROKAZAN отказались комментировать в Минобре РТ и в управлении образования Казани. Редакция направила запросы и ожидает ответа от ведомств.

«Подобные законопроекты, которые касаются сотен тысяч людей, не должны приниматься без всеобщего обсуждения обсуждения. Тут стоит очень важный вопрос, а какие примеры покажут бывшие заключённые детям, какую модель поведения они будут нести школьникам. На мой взгляд, если подобный закон примут, то рано или поздно он негативно скажется на уровне образования», — поделился с изданием директор школы СолНЦе Павел Шмаков.

Школьникам дадут учителей с тюремным опытом

Авторами законопроекта стали Валентина Пивненко, Ирина Роднина, Пётр Толстой, Владислав Третьяк и Вячеслав Фетисов. Примечательно, что соавторами законопроекта не стал ни один представитель профильного комитета по образованию.

Среди подписавших законопроект 3 спортсмена, 1 журналист и 1 экономист. В тексте упоминается, что бывшие заключенные не смогут стать учителями, если убивали или насиловали своих жертв. При этом, осужденный за терроризм, в теории, вполне может стать преподавателем.

Автор фото:newizv.ru

«Преподавать смогут лица с погашенной судимостью и при условии их безупречного поведения, активной общественной и благотворительной деятельностью в течение более 10 лет после отбытия срока наказания, с предоставлением права региональным комиссиям по делам несовершеннолетних рассматривать их заявления о разрешении заниматься педагогической, тренерской деятельностью с детьми и подростками», — говорится в тексте законопроекта.

Подпись отозвали почти все авторы законопроекта

Ни один из авторов законопроекта не захотел пообщаться и объяснить суть своего предложения. После обращения редакции к Петру Толстому, через час подпись депутата под законопроектом была отозвана.

Не прокомментировал законопроект и ещё один автор — Владислав Третьяк. Его помощники сослались на то, что в пояснительной записке всё сказано.

Автор фото:sportkp.ru

На вопросы издания не ответил ни Фетисов, ни Роднина. Член «Единой России» Виталий Милонов не смог нам прокомментировать законопроект, так как не знакомился с ним.

На следующий день Третьяк, Фетисов и Роднина отозвали свои подписи с законопроекта. Сейчас среди авторов значится только Пивненко.

«У них должно быть право преподавать»

Зампред Комитета по образованию и науке Госдумы Олег Смолин оказался одним из немногих, кто высказал свое мнение по поводу инициативы.

«Шанс должен быть у каждого. Преподавать могут те, кто совершили убийство по неосторожности, те, кого ошибочно привлекли. У таких людей должно быть подобное право», — отметил Смолин.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, кандидат юридических наук Юрий Синельщиков посчитал этот законопроект противоречивым.

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«Этим законопроектом создаётся ещё большее противоречие, которое и так есть в трудовом кодексе по подобным статьям. Законы нужно корректировать, но не так как это предлагается», — считает Синельщиков.

Не поддержал законопроект и депутат Госсовета РТ от КПРФ Александр Комисаров. По его мнению, в стране недостаток кадров среди учителей, но решать эту проблему нужно поднимая зарплату педагогам и создавать для них более комфортные условия.

«В тюрьмы попадают абсолютно по разным причинам. Но человек социальное существо и он продукт своего окружения. На мой взгляд, перед тем как бывший заключённый может стать преподавателем, с ним нужно провести коллосальную работу. Есть множество других мест, куда они могут пойти работать. Но всё же учитель — это призвание», — отмечает Комисаров.

«Это нанесёт удар по нашим детям»

Окончательный крест на инициативе депутатов, вероятно, поставил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он раскритиковал законопроект.

Автор фото:duma.49gov.ru

«По общему мнению, эта инициатива приведёт к ошибкам, которые потом могут больно ударить по нашим детям. Более чем уверен, так думает подавляющее большинство родителей — они готовы доверить своего ребёнка только людям с безупречной репутацией», — говорит Володин.

Осталось до конца не ясный, кто же все-таки надоумил пятерых депутатов внести подобный законопроект и для чего он на самом деле был нужен.

Как решить проблему с учителями в Татарстане

Проблема с учителями остро стоит не только в республике, но и по всей России. Сейчас педагогам выгоднее пойти работать курьерами или работниками магазинов, и получать более высокую зарплату, чем учитель. Средняя зарплата, которую предлагали учителям в Татарстане от 28 до 52 тысяч рублей, следует из данных HeadHunter за август 2023 года.

Пожалуй, дефицита преподавательских кадров нет только в Москве, где средняя зарплата в 2023 году уже превысила 145 тысяч рублей. Конкурс на место в Московский государственный педагогический университет в 2022 году на специальность английский язык превышал 85 человек на бюджетное место, по направлению обществознание и история — 75 человек на место. По данному показателю вуз обошел даже престижную Высшую школу экономики (ВШЭ). Для сравнения, по специальности бакалавриата ВШЭ «Городское планирование» конкурс на место составил 5 человек, следует из данных сайта вуза.

Вероятно, депутатам стоит задуматься о повышении зарплаты учителей, а не про трудоустройство бывших заключенных.