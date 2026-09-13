Рентгеновские детекторы для «Спектр-РГН» проходят отработку в России

Российские ученые разрабатывают рентгеновские детекторы для измерения потоков рентгеновских квантов с высоким временным разрешением. Приборы создаются в рамках проекта аппарата «Спектр-РГН». Об этом в интервью ТАСС сообщил директор Института космических исследований (ИКИ) РАН академик Анатолий Петрукович.

По его словам, детальная регистрация вариаций рентгеновского излучения вращающихся нейтронных звёзд-пульсаров и сравнение сигналов от нескольких таких объектов позволит определять положение космического аппарата в космосе с точностью до нескольких километров. Причём аппарат сможет делать это независимо от Земли, тогда как сегодня координаты вычисляются в ходе обмена радиосигналами с Землёй. Поток нужно измерять с точностью до тысячных долей секунды; Петрукович назвал такую разработку прорывной задачей мирового уровня, которую решают российская радиоэлектронная промышленность и наука.

Работы по созданию обсерватории «Спектр-РГН» уже начались, а эскизный проект планируется завершить примерно к 2027 году. Основные технологии отработаны благодаря предшественнику — обсерватории «Спектр-РГ». Преемник получил литеру «Н», означающую «Навигация»: цель проекта — научиться использовать источники рентгеновского излучения для автономной навигации космических аппаратов.

«Спектр-РГ» разработали в НПО им. С. А. Лавочкина в рамках Федеральной космической программы России по заказу РАН с участием Германии. Обсерватория наблюдает небо в рентгеновском диапазоне с высокими чувствительностью и угловым разрешением. Аппарат запустили 13 июля 2019 года, в конце октября того же года он достиг рабочей орбиты в точке L2 в 1,5 млн км от Земли. Полный текст интервью ТАСС выйдет 14 сентября в 07:00 мск.