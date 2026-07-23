Экологичности все возрасты покорны: День волонтера объединил три поколения добровольцев «Транснефть – Прикамье»

Пятое ежегодное мероприятие Pro.волонтер, приуроченное ко Дню корпоративного волонтерства, прошло в ДОЛ «Орленок» АО «Транснефть – Прикамье». В нем приняли участие разные поколения добровольцев предприятия, а также семейные волонтеры.

Юные отдыхающие со всей России ознакомились с корпоративным проектом «Чистый поток – чистая страна» и стали участниками программы «Паспорт эколога».

В рамках проекта ребята узнали много интересного о профессиях своих родителей. Инженер по охране окружающей среды Рузиля Султанова рассказала о работе эколога в «Транснефти». Ребятам представилась уникальная возможность протестировать газоанализатор и примерить на себя роль лаборанта химического анализа.

Вместе с ветераном предприятия Александром Миссингером орлята совершили экскурс в прошлое, узнали о значении экологической деятельности в разные периоды истории предприятия, ознакомились с геологической коллекцией и другими экспонатами корпоративного музея.

Активисты Совета молодежи Ромашкинского РНУ Данияр Галимов и Динара Безрукова провели интерактивный ЭКОквиз, а на «Доброй лекции» специалист СОК Эльвира Рысаева рассказала ребятам об Экосистеме Добро.рф и федеральном проекте «Маяки Добра».

Вместе с волонтерами молодежного экологического движения Республики Татарстан «Будет чисто» состоялось интерактивное знакомство с процессами сортировки, разложения и второй жизни отходов.

Программа завершилась подведением итогов марафона ЭКОлетов по сдаче пластиковых крышек. Посетив разные экостанции, команды получили отметки в экологических паспортах и памятные призы.

Экологическое волонтерство — одно из ведущих направлений проектов, реализуемых «Транснефть – Прикамье» в 2026 году. В их числе - корпоративный социальный проект «Чистый поток – чистая страна»: комплекс мероприятий, направленный на создание экосистемы возможностей для работников, членов их семей, жителей регионов присутствия и предприятия для реализации принципов экологической ответственности и развития экологических практик.