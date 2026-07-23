Новости России

Экологичности все возрасты покорны: День волонтера объединил три поколения добровольцев «Транснефть – Прикамье»

Служба новостей Автор статьи
Пятое ежегодное мероприятие Pro.волонтер, приур...

Фото: пресс-служба АО "Транснефть - Прикамье"

Подписаться на Дзен.канал

Пятое ежегодное мероприятие Pro.волонтер, приуроченное ко Дню корпоративного волонтерства, прошло в ДОЛ «Орленок» АО «Транснефть – Прикамье». В нем приняли участие разные поколения добровольцев предприятия, а также семейные волонтеры.

Юные отдыхающие со всей России ознакомились с корпоративным проектом «Чистый поток – чистая страна» и стали участниками программы «Паспорт эколога».

В рамках проекта ребята узнали много интересного о профессиях своих родителей. Инженер по охране окружающей среды Рузиля Султанова рассказала о работе эколога в «Транснефти». Ребятам представилась уникальная возможность протестировать газоанализатор и примерить на себя роль лаборанта химического анализа.

Вместе с ветераном предприятия Александром Миссингером орлята совершили экскурс в прошлое, узнали о значении экологической деятельности в разные периоды истории предприятия, ознакомились с геологической коллекцией и другими экспонатами корпоративного музея.

Активисты Совета молодежи Ромашкинского РНУ Данияр Галимов и Динара Безрукова провели интерактивный ЭКОквиз, а на «Доброй лекции» специалист СОК Эльвира Рысаева рассказала ребятам об Экосистеме Добро.рф и федеральном проекте «Маяки Добра».

Вместе с волонтерами молодежного экологического движения Республики Татарстан «Будет чисто» состоялось интерактивное знакомство с процессами сортировки, разложения и второй жизни отходов.

Программа завершилась подведением итогов марафона ЭКОлетов по сдаче пластиковых крышек. Посетив разные экостанции, команды получили отметки в экологических паспортах и памятные призы.

Экологическое волонтерство — одно из ведущих направлений проектов, реализуемых «Транснефть – Прикамье» в 2026 году. В их числе - корпоративный социальный проект «Чистый поток – чистая страна»: комплекс мероприятий, направленный на создание экосистемы возможностей для работников, членов их семей, жителей регионов присутствия и предприятия для реализации принципов экологической ответственности и развития экологических практик.

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

день назад

Физики нашли намек на неизвестные законы Вселенной

Технологии

день назад

Бюджетный Snapdragon 4 Gen 6 получит нейронный блок

муж кусает жену

Технологии

день назад

Apple тестирует 7-дюймовый экран для юбилейного iPhone

Интересное в Казани

2 дня назад

Очереди на АЗС летом 2026: как в Казани выбирают автомобиль, чтобы не переживать за каждый километр

сколько стоит уборка подъезда в месяц в Казани

Технологии

день назад

Фото паспорта в телефоне: юрист предупредил о риске кражи данных

Наука

13 часов назад

Умерла профессор КФУ Резеда Мухаметшина

Технологии

день назад

В Перу нашли ритуальную маску с настоящими человеческими волосами

Технологии

день назад

Приложения с ИИ заполонили App Store, но их почти не скачивают
Экономика
46 минут назад

Банк «Россия» инициирует банкротство сети АЗС «Евротранс»

Банк «Россия» уведомил о намерении обратиться в...

Технологии

16 минут назад

В России стартовали продажи первого отечественного аналога «Бравекто»

Технологии

2 часа назад

Маск намекнул на слияние Tesla и SpaceX

Кулинария

3 часа назад

Лечо из кабачков на зиму: овощи не расквасятся, если знать секрет

Технологии

4 часа назад

Эксперт объяснил, как защитить деньги с помощью двухфакторной аутентификации
Внезапная засуха в Европе парализовала речные п...
Технологии
57 минут назад

Внезапная засуха в Европе парализовала речные перевозки и ударила по урожаю

Кулинария

5 часов назад

Оладьи из кабачков на простокваше: летний рецепт без лишней возни

Новости Татарстана

6 часов назад

Оползень в Камском Устье: глэмпинг «Камский трофей» остановил работу

Технологии

7 часов назад

В Новосибирске дроны с ИИ научились выявлять колорадского жука
Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду...
Новости Казани
5 дней назад

Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду»: до 20 августа продолжается сбор семейных фотографии