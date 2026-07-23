215 почтовых отделений в селах Татарстана модернизируют
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
В Татарстане подписали соглашение о модернизации 215 почтовых отделений, расположенных в сельской местности. Документ заключили Раис республики Рустам Минниханов и генеральный директор «Почты России» Михаил Волков. Модернизация затронет отделения в разных районах региона. Конкретные сроки и объем финансирования в сообщении не уточняются.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец