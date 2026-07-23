Новости Татарстана

215 почтовых отделений в селах Татарстана модернизируют

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Татарстане подписано соглашение о модернизаци...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Татарстане подписали соглашение о модернизации 215 почтовых отделений, расположенных в сельской местности. Документ заключили Раис республики Рустам Минниханов и генеральный директор «Почты России» Михаил Волков. Модернизация затронет отделения в разных районах региона. Конкретные сроки и объем финансирования в сообщении не уточняются.

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