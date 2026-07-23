Минцифры советует установить сертификаты для доступа к российским сайтам

Минцифры предупредило, что российские сайты могут некорректно открываться в зарубежных браузерах из-за возможного отзыва иностранных SSL-сертификатов. Ведомство рекомендует установить сертификаты безопасности, чтобы сохранить защищённый доступ к онлайн-магазинам, банкам, маркетплейсам и другим ресурсам.

Проблема может затронуть браузеры Google Chrome, Safari и Edge. При отзыве сертификатов соединение с сайтами будет отображаться как небезопасное, а некоторые страницы могут перестать открываться.

Установка сертификатов Минцифры позволит избежать этих проблем. Рекомендация опубликована в официальном сообщении ведомства.