HONOR сменила логотип и слоган, объявив об ИИ-стратегии

Компания HONOR провела ребрендинг, представив новый логотип, слоган и фирменный цвет. Вместо прежнего девиза Go beyond теперь используется Dare to be, а логотип дополнился графическим знаком. Смена стиля отражает переход от позиционирования производителя смартфонов к разработчику экосистемы устройств с искусственным интеллектом.

В основе новой стратегии лежит концепция AHI (Augmented Human Intelligence), объединяющая возможности человека и ИИ-систем. Также анонсирована программа развития бренда HONOR Alpha Plan. Среди технологических новинок, запланированных на 2026 год, — смартфон нового формата HONOR Robot Phone, облачная система фотосъёмки AiMAGE (созданная совместно с производителем кинооборудования ARRI) и операционная система Agentic OS для работы с ИИ-агентами.

По собственным данным HONOR, в первом квартале 2026 года выручка компании выросла на 25%. Компания утверждает, что стала единственным китайским производителем смартфонов с положительной динамикой в этот период. Представители HONOR отмечают, что совокупность анонсов отражает переход от выпуска отдельных гаджетов к формированию связанной ИИ-экосистемы.