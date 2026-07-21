Технологии

Telegram запускает встроенный криптокошелек Gram

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Павел Дуров объявил о запуске криптокошелька Gram, который будет встроен прямо в Telegram. Пользователям не придется устанавливать отдельное приложение — все операции будут доступны внутри мессенджера. «Мгновенные криптотранзакции без комиссий для более чем миллиарда пользователей вот-вот станут реальностью», — заявил основатель Telegram.

Криптокошелек Gram не хранит приватные ключи, что повышает безопасность. Сроки запуска и список поддерживаемых криптовалют пока не раскрываются. Однако известно, что Gram — это нативная криптовалюта блокчейна The Open Network (TON), которую изначально разработала команда Telegram в 2018 году.

После того как Telegram отказался от проекта из-за претензий SEC, криптовалюту переименовали в Toncoin. Но в июне 2026 года сообщество TON проголосовало за возвращение исторического названия Gram. При этом блокчейн сохранил имя The Open Network, а пользователям не пришлось обменивать активы.

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