Новости Татарстана

Число аварий с маломерными судами в Татарстане выросло почти вдвое

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Татарстане с начала года зафиксировано 10 ава...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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С начала года в республике произошло 10 аварий с маломерными судами, тогда как за аналогичный период прошлого года было зафиксировано шесть таких случаев. Об этом сообщил главный госинспектор по маломерным судам РТ Денис Мокеев.

Жертвами происшествий стали семь человек, еще девять удалось спасти. В прошлом году погибли четыре человека, а спасены были пятеро, включая одного ребенка.

По словам Дениса Мокеева, рост числа аварий связан с увеличением количества маломерных судов в регионе. За последние два года в республике было зарегистрировано около 2,5 тысячи новых плавсредств.

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