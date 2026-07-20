Этим летом многие автомобилисты в Татарстане и Башкортостане неожиданно столкнулись с проблемой, о которой раньше почти не задумывались. Очереди на АЗС, временные ограничения на отпуск бензина и поиск работающей заправки стали частью новостной повестки как раз в разгар сезона отпусков. Для тех, кто собирался в дальнюю поездку на автомобиле, вопрос запаса топлива перестал быть обычной формальностью.

В такие моменты по другому начинаешь смотреть на автомобиль. Пока машина ездит по привычному городскому маршруту, расход топлива редко становится поводом для переживаний. Но стоит отправиться в путешествие на несколько сотен километров, и объем топливного бака, запас хода и количество остановок на заправках начинают влиять на впечатление от всей поездки.

Редакция ProKazan поговорила с представителями «КАН АВТО» о том, какие характеристики действительно имеют значение в дальней дороге и почему при выборе автомобиля водители все чаще обращают внимание на запас хода, а не только на привычные цифры мощности. Одной из моделей, которая особенно часто звучала в этом разговоре, оказался JAECOO J6.

Почему летом начинаешь считать каждый полный бак

Недавно в «КАН АВТО» приехала семья, которая собиралась в путешествие по Поволжью. Маршрут уже был построен, гостиницы забронированы, но супругов больше всего интересовало, насколько часто придется останавливаться для дозаправки. Именно в таких разговорах становится понятно, что расход топлива постепенно превращается из технической характеристики в вопрос обычного дорожного комфорта.

У JAECOO J6 заявленный расход топлива в смешанном цикле составляет 7,5 литра на 100 километров. Для тех, кто планирует длинные летние маршруты, это означает возможность спокойнее строить поездку и реже искать ближайшую АЗС.

Чем длиннее маршрут, тем важнее запас хода



Большинство дальних поездок редко проходят по идеально знакомой дороге. Где то идет ремонт трассы, где то ближайшая заправка оказывается закрытой, а где то приходится менять маршрут прямо по пути.

В «КАН АВТО» отмечают, что именно поэтому многие покупатели стали обращать внимание не только на расход топлива, но и на объем топливного бака. Особенно после недавних новостей о временных ограничениях на отдельных АЗС.

JAECOO J6 оснащается топливным баком объемом 51 литр. В сочетании с экономичным двигателем такой запас позволяет увереннее чувствовать себя на длинных участках трассы и не переживать из за каждой отметки на указателе топлива.

Когда несколько часов за рулем проходят незаметно

После трех или четырех часов в дороге водитель начинает совсем иначе оценивать автомобиль. Красивый дизайн уже не имеет большого значения. На первый план выходят удобная посадка, обзорность и то, насколько спокойно машина ведет себя на трассе.

В «КАН АВТО» рассказывают, что многие клиенты понимают это именно во время тест драйва. Некоторые специально выбирают маршрут подлиннее, чтобы почувствовать автомобиль не только на городских улицах.

В JAECOO J6 высокая посадка обеспечивает хороший обзор дороги, а независимая подвеска спереди и сзади помогает увереннее проходить неровности покрытия. Для длительных поездок это становится одним из факторов, которые меньше утомляют водителя к концу дня.

Дальняя дорога начинается с вещей, которые нужно взять с собой

Почти каждая летняя поездка начинается одинаково. Чемоданы, сумки, складные кресла, продукты, спортивный инвентарь. Кажется, что вещей немного, но возле открытого багажника быстро становится понятно обратное.

По словам специалистов «КАН АВТО», многие семьи первым делом открывают именно багажник, а уже потом садятся за руль. Практичность автомобиля в дальней дороге часто оказывается не менее важной, чем его динамика.

Объем багажника JAECOO J6 составляет 480 литров, а при сложенном втором ряде сидений увеличивается до 1180 литров. Такой запас пространства позволяет не искать компромисс между чемоданом, детским велосипедом или туристическим снаряжением.

Экономичность сегодня означает больше, чем просто расход топлива

Еще недавно экономичный автомобиль ассоциировался прежде всего с возможностью немного сэкономить на каждой заправке. Это лето показало, что значение этого слова стало гораздо шире.

Когда маршрут проходит через несколько регионов, а ситуация на АЗС может меняться буквально за несколько дней, возможность проехать большее расстояние без дозаправки становится дополнительным спокойствием в дороге.

Именно поэтому в «КАН АВТО» советуют выбирать автомобиль, ориентируясь не только на характеристики двигателя или список оснащения. Для тех, кто планирует дальние поездки, не менее важно понять, насколько уверенно машина чувствует себя на трассе и как часто ей потребуется очередная остановка.

Хорошее путешествие обычно запоминается красивыми местами, неожиданными остановками и приятными открытиями. Гораздо реже хочется вспоминать очереди на заправках или постоянные переживания из за оставшегося запаса топлива. Именно поэтому перед дальней дорогой стоит обращать внимание не только на внешний вид автомобиля или список опций, но и на то, насколько уверенно он чувствует себя на длинной дистанции.

Оценить это по фотографиям или таблице характеристик невозможно. Гораздо проще самому сесть за руль, проехать привычный маршрут и понять, насколько автомобиль подходит именно вашему стилю поездок.

Записаться на тест драйв JAECOO J6 можно в дилерских центрах «КАН АВТО» в Казани: ул. Габдуллы Тукая, 115, корп. 3

Оренбургский тракт, 209 Актуальные комплектации, условия покупки и подробная информация доступны на официальном сайте.

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