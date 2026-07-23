В августе в Татарстане прогнозируют рост пожароопасности

В августе в Татарстане может увеличиться риск природных пожаров. Об этом на заседании Комиссии по ЧС сообщил начальник регионального Гидрометцентра Сергей Захаров.

Сейчас степень опасности оценивается от 1 до 3 класса. Из-за высоких температур она может достигнуть 3-4 класса, что соответствует высокой пожарной опасности.

Осадки, проходящие в регионе, пока сдерживают распространение огня, но в ближайшее время ситуация может ухудшиться.