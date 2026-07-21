Технологии

Физики нашли намек на неизвестные законы Вселенной

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Физики из коллаборации CMS, работающей на Большом адронном коллайдере в ЦЕРН, получили данные, которые приближают науку к разгадке исчезновения антиматерии. Результаты подтвердили нарушение CP-симметрии, но показали, что Стандартная модель не может полностью объяснить, почему космос состоит из обычной материи.

После Большого взрыва материя и антиматерия должны были возникнуть в равных количествах. При столкновении они аннигилируют, поэтому их соотношение должно оставаться равным. Однако антиматерия почти исчезла — это одна из главных загадок физики.

Чтобы понять, что произошло в ранней Вселенной, ученые проанализировали данные о столкновениях частиц с 2022 по 2025 год. Они изучили более 1,4 миллиона мезонов — нестабильных частиц, которые могут превращаться в античастицы и обратно. Сравнение скорости распада позволило с рекордной точностью измерить нарушение CP-симметрии.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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