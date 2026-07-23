Яндекс научил умные устройства запоминать новые команды без потери старых

Компания «Яндекс» разработала метод обновления ключевых слов-триггеров в умных устройствах, который позволяет гаджетам обучаться новым голосовым командам, не забывая старые. Исследование будет представлено на конференции Interspeech 2026 в Сиднее в сентябре. Об этом сообщила компания.

Традиционно для добавления новых фраз требуется дообучение модели распознавания речи, что может привести к катастрофическому забыванию — снижению качества распознавания уже известных команд. Существующие технологии непрерывного обучения лишь частично решают эту проблему.

«Яндекс» предложил альтернативный подход: вместо изменения всей нейросети к ней добавляется небольшой вспомогательный модуль — обучаемая ветка, отвечающая за распознавание новых команд. Она использует промежуточные признаки основной модели, но имеет собственный классификатор. Параметры базовой модели остаются неизменными, поэтому качество распознавания старых команд не ухудшается.

Эффективность метода подтверждена экспериментами. Научная публикация одобрена для представления на международной конференции Interspeech 2026, которая пройдёт в конце сентября в Сиднее.