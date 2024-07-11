В Бугульме водитель на скорости сбил маму с 2 детьми

Момент жуткого дорожного происшествия попало на камеру регистратора машины. На видео можно увидеть, как водитель на легковом автомобиле ехал по Бугульме и не остановился на пешеходном переходе. Как итог, мужчина снес мать и 2 детей на большой скорости. О состоянии потерпевших пока ничего неизвестно.

Ранее мы писали о том, что на трассе M7 в Татарстане горит придорожное кафе «Ирис».

Кроме того, мы говорили о жутком крушении легкомоторного самолета в Татарстане.

Все, что известно об этом сейчас:

Пострадавшему в авиакатастрофе в Татарстане отцу провели операцию.

Пассажиры, которые разбились после падения самолета в Татарстане, были именно из Воронежа.

Подробности о 3 погибших при падении самолёта в Татарстане.

Организатор полета рассказал о пилоте упавшего самолета в Камском Устье Татарстана.