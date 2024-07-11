В Бугульме водитель на скорости сбил маму с 2 детьми
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Момент жуткого дорожного происшествия попало на камеру регистратора машины. На видео можно увидеть, как водитель на легковом автомобиле ехал по Бугульме и не остановился на пешеходном переходе. Как итог, мужчина снес мать и 2 детей на большой скорости. О состоянии потерпевших пока ничего неизвестно.
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