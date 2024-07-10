Подробности о 3 погибших при падении самолёта в Татарстане

После крушения воздушного судна случился пожар, тела умерших сильно обгорели.

По данным телеграм-канала shot, пилот проводил экскурсию для семьи из 3 человек. В результате, погибли КВС, мама и дочка. Отец выжил, его доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

Было возбуждено дело по статье «Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта». Максимальное наказание лишение свободы на 7 лет в исправительной колонии.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане при крушении самолета погибли 3 человека. Где это произошло.