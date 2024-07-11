На трассе M7 в Татарстане горит придорожное кафе «Ирис»

В Тюлячинском районе Татарстана случилось возгорание: на автодороге M7 Москва-Уфа вспыхнуло здание, в котором находится кафе «Ирис». Об этом рассказали свидетели происшествия телеграм-каналу «Злой Казанец | Жалобы Казань».

По словам очевидцев, они услышали взрыв, а затем пламя охватило территорию строения. Пока неизвестна причина пожара. Сведения уточняются.

Ранее мы писали о том, что пострадавшему в авиакатастрофе в Татарстане отцу провели операцию.