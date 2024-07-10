Организатор полета рассказал о пилоте упавшего самолета в Камском Устье

Влечение пилота к острым ощущениям могло стать причиной падения воздушного судна в Татарстане. Об этом сообщил организатор полета в поселке Камское Устье.

Мужчина рассказал, что в техническом плане не было никаких видимых отклонений, а сам пилот имел высокую квалификацию.

По информации организатора, погибший любил летать, вероятно, он захотел острых ощущений, что и привело в жуткой трагедии, в которой погибло 3 человека, в том числе один ребенок.

Подробности о 3 погибших при падении самолёта в Татарстане.

Ранее мы писали о том, что прогулочный самолёт упал в пгт Камское Устье и вспыхнул.

Кроме того, стало известно, что самолет, который летел в Казань, экстренно сел в Самаре. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре рассказали, что в самолете было 10 сотрудников и 339 пассажиров.