Пассажиры разбившегося самолета в РТ были из Воронежа

В телеграм-каналах появилась информация о том, что пилот разбившегося в РТ самолета давал пассажирам порулить всего за 1 000 рублей

Один из клиентов компании «Летай с нами» сообщил, что в ходе полета во время сильного ветра, мужчина передал ему управление судном, а сам сел в телефон. При все при этом, погибший выполнял такие трюки, от которых люди начинали паниковать.

По предварительным данным, отец семейства смог выжить в жуткой трагедии, когда выпрыгнул из падающего воздушного судна. Его доставили в больницу с переломами.

Некоторые посетители туристической компании заявили, что организация проводит экскурсии без страховых документов. Сами полеты стоят от 9 тысяч до 29 тысяч рублей.

Подробности о 3 погибших при падении самолёта в Татарстане.

Организатор полета рассказал о пилоте упавшего самолета в Камском Устье.