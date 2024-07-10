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Пассажиры разбившегося самолета в РТ были из Воронежа

Погибший выполнял такие трюки, от которых люди начинали паниковать

МЧС

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В телеграм-каналах появилась информация о том, что пилот разбившегося в РТ самолета давал пассажирам порулить всего за 1 000 рублей

Один из клиентов компании «Летай с нами» сообщил, что в ходе полета во время сильного ветра, мужчина передал ему управление судном, а сам сел в телефон. При все при этом, погибший выполнял такие трюки, от которых люди начинали паниковать.

По предварительным данным, отец семейства смог выжить в жуткой трагедии, когда выпрыгнул из падающего воздушного судна. Его доставили в больницу с переломами.

Некоторые посетители туристической компании заявили, что организация проводит экскурсии без страховых документов. Сами полеты стоят от 9 тысяч до 29 тысяч рублей.

Подробности о 3 погибших при падении самолёта в Татарстане.

Организатор полета рассказал о пилоте упавшего самолета в Камском Устье.

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