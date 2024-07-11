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· 16+ · Екатерина Елисеева

Пострадавшему в авиакатастрофе в Татарстане отцу провели операцию

В настоящее время за пациентом следят специалисты

pixabay.com

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Состояние здоровья одного выжившего в крушении самолета в РТ остаётся критическим. После операции мужчина лежит в реанимации.

Главврач РКБ сообщил, что сейчас задача медиков - стабилизировать состояние пострадавшего и минимизировать осложнения.

В настоящее время за пациентом следят специалисты, они делает всё возможное, чтобы помочь ему.

Сотрудники Следственного комитета по факту трагедии продолжается. Специалисты ожидаются итоги экспертиз, благодаря которым получится выяснить причины случившегося.

Ранее мы писали о том, что в Казани медики борются за жизнь пострадавшего при крушении самолета.

Пассажиры разбившегося самолета в РТ были из Воронежа.

Подробности о 3 погибших при падении самолёта в Татарстане.

Организатор полета рассказал о пилоте упавшего самолета в Камском Устье Татарстана.

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