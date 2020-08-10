Главное за день в Татарстане: рекорд по числу людей с антителами к COVID-19 и смерть под слоем зерна

В Татарстане выявили наибольшее число людей с антителами к коронавирусу

Исследования показали, что в республике из всех протестированных порядка трети имеют антитела к COVID-19. Сегодня об этом рассказала глава Роспотребнадзора. Исследование провели в 26 регионах. Также в числе "лидеров"- Петербург, Тюменская и Тульская области.

В Минздраве РТ рассказали, зачем строили второй корпус инфекционки в Казани

Сегодня в столице Татарстана открывают второй корпус инфекционной больницы. Глава Министерства здравоохранения рассказал, для чего его строили, и коронавирус - не единственная причина.

В Татарстане мужчину случайно засыпали зерном

В Арском районе рабочий погиб, когда его завалили зерном. Коллеги хватились мужчину только через некоторое время и нашли его тело в завальной яме сушилки.

Стало известно, за что задержанный начальник колонии в Татарстане брал взятки

Начальнику исправительной колонии №5 предъявлено обвинение в получении взятки. Он брал у родственников осужденных деньги за то, чтоб передать в учреждение для последующей перепродажи кое-какой ходовой в колонии товар.

В Казани избитая девушка в халате и тапочках вышла к зданию Госсовета РТ

Жуткий грим на лице и теле девушки изображал побои. Таким образом феминистки Казани в очередной раз взбудоражили людей своей акцией.