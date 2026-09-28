Диспансеризация в Татарстане помогла выявить свыше 40 тысяч заболеваний

Диспансеризация в Татарстане охватила 1,5 миллиона человек, у которых нашли свыше 40 тысяч заболеваний. Такие цифры привел раис республики Рустам Минниханов, выступая с посланием Госсовету РТ. Профилактику он назвал фундаментом всей работы в сфере здравоохранения.

В стройке и капитальном ремонте сейчас находятся медицинские объекты общей стоимостью больше 10 млрд рублей. Речь идет о пяти крупных поликлиниках, 17 стационарах, 33 фельдшерско-акушерских пунктах и 33 молочных кухнях. В этом году стартовала комплексная модернизация Республиканской клинической больницы, а в Казани создается центр амбулаторной онкологической помощи и ранней диагностики — он позволит ловить опасные болезни на начальном этапе.

Добраться до жителей отдаленных населенных пунктов помогли мобильные медицинские комплексы. Каждому третьему осмотренному врачи рекомендовали пройти дополнительное обследование, а около тысячи человек успели вовремя направить в стационар.

В следующем году диспансеризацию взрослых продолжат, но приоритетом сделают охрану репродуктивного здоровья молодежи — для этого потребуется тесное взаимодействие между ведомствами. Кроме того, планируют открыть два дополнительных центра здоровья для взрослых и центр медицины здорового долголетия.

Кадровый дефицит в республике закрывают целым набором программ поддержки: выплаты по «Земскому доктору» и «Земскому фельдшеру», гранты на улучшение жилищных условий, социальная ипотека. С августа действует новая мера — единовременная выплата в 1 млн рублей для специалистов, которые идут на дефицитные должности в районах с низкой укомплектованностью. Появится и кадровый центр, сопровождающий медиков на всем профессиональном пути. Учить их цифровым компетенциям будет отдельный проект: правительство республики совместно с Казанским государственным медицинским университетом в течение года должно создать цифровой кампус, взяв за основу опыт Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова.