Новости Татарстана

Диспансеризация в Татарстане помогла выявить свыше 40 тысяч заболеваний

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Диспансеризация в Татарстане охватила 1,5 миллиона человек, у которых нашли свыше 40 тысяч заболеваний. Такие цифры привел раис республики Рустам Минниханов, выступая с посланием Госсовету РТ. Профилактику он назвал фундаментом всей работы в сфере здравоохранения.

В стройке и капитальном ремонте сейчас находятся медицинские объекты общей стоимостью больше 10 млрд рублей. Речь идет о пяти крупных поликлиниках, 17 стационарах, 33 фельдшерско-акушерских пунктах и 33 молочных кухнях. В этом году стартовала комплексная модернизация Республиканской клинической больницы, а в Казани создается центр амбулаторной онкологической помощи и ранней диагностики — он позволит ловить опасные болезни на начальном этапе.

Добраться до жителей отдаленных населенных пунктов помогли мобильные медицинские комплексы. Каждому третьему осмотренному врачи рекомендовали пройти дополнительное обследование, а около тысячи человек успели вовремя направить в стационар.

В следующем году диспансеризацию взрослых продолжат, но приоритетом сделают охрану репродуктивного здоровья молодежи — для этого потребуется тесное взаимодействие между ведомствами. Кроме того, планируют открыть два дополнительных центра здоровья для взрослых и центр медицины здорового долголетия.

Кадровый дефицит в республике закрывают целым набором программ поддержки: выплаты по «Земскому доктору» и «Земскому фельдшеру», гранты на улучшение жилищных условий, социальная ипотека. С августа действует новая мера — единовременная выплата в 1 млн рублей для специалистов, которые идут на дефицитные должности в районах с низкой укомплектованностью. Появится и кадровый центр, сопровождающий медиков на всем профессиональном пути. Учить их цифровым компетенциям будет отдельный проект: правительство республики совместно с Казанским государственным медицинским университетом в течение года должно создать цифровой кампус, взяв за основу опыт Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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