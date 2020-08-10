В Минздраве Татарстана объяснили, зачем в Казани нужен второй корпус инфекционной больницы

Сегодня в прямом эфире министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков объяснил, зачем в Казани второй корпус инфекционной больницы. Его открывают в городе сегодня.

Как пояснил Садыков, причиной строительства корпуса был не только коронавирус. Он подчеркнул, что медучреждение не будет простаивать без дела.

"Вирусы и прежде приходили, они никуда не уходят. Тот же коронавирус, который пришел, он навсегда останется с нами. Если отлистать немного назад, то мы сталкивались и с вирусом атипичной пневмонии, и свиным гриппом, сегодня - коронавирус, поэтому инфекционная больница нужна. Она нужна не для того, чтобы держать дополнительные койки, она будет работать и в будущем", - сообщил глава Минздрава РТ.

Напомним, что второй корпус инфекционной больницы в Казани построили всего за сто дней.