В Татарстане выявили самый высокий процент людей с антителами к коронавирусу

Исследования выявили наиболее высокий процент жителей с антителами к COVID-19 в Татарстане, а также Петербурге, Тюменской и Тульской областях. Об этом со ссылкой на главу Роспотребнадзора пишет ТАСС.

Попова сообщила, что в РТ эта цифра достигает 31,5% в Тульской области - 27,8%, в Санкт-Петербурге - 26% и в Тюменской области - 24,5%. Также главный санитарный врач РФ отметила, что мониторинг серологических исследований продолжается, на сегодняшний день исследование прошло в 26 регионах страны.

Напомним, что Татарстан стал одним из пилотных регионов, было обследовано 2870 жителей республики разных возрастов во всех муниципальных образованиях.