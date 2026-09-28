Мошенники распространяют вирусные APK под видом топливных бонусов

УБК МВД России 28 сентября предупредило о вирусных APK-файлах, которые злоумышленники предлагают установить под предлогом бонусов на заправку автомобиля. Об этом управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий сообщило в своём Telegram-канале.

Схема строится на фишинговых сайтах, чей дизайн повторяет веб-ресурсы известных нефтегазовых компаний РФ. Там пользователю предлагают скачать якобы приложение АЗС с картой заправок, сведениями о наличии топлива, скидками и акциями. Для убедительности на поддельной странице размещены фиктивные отзывы автомобилистов, которые будто бы уже загрузили программу.

В ведомстве советуют не скачивать приложения из непроверенных источников, особенно из мессенджеров и с сомнительных сайтов, а также проверять, какие разрешения запрашивает программа на устройстве.

В тот же день пресс-центр МВД РФ рассказал, что мошенники стали активно использовать сведения о месте работы граждан для создания поддельных рабочих чатов, а номер СНИЛС — для многоступенчатых схем обмана. Безобидная на первый взгляд информация, по данным ведомства, может лечь в основу цифрового портрета жертвы и адресной атаки. Доля подобных схем обмана за последний год выросла на 38%.