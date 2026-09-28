Avito.Tech.Conf 2026: ИИ упростит выбор авто, но эмоции останутся людям

В Москве прошла Avito.Tech.Conf 2026. Программа включала доклады и дискуссии об ИИ-агентах в разработке, управлении командами и технологическими проектами, о карьерном развитии и работе при ограниченных ресурсах, а также практические воркшопы. Отдельные выступления касались изменений процессов разработки, технической стратегии и того, как объяснять сложные решения командам, топ-менеджерам и акционерам.

Старший управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков в беседе с «РГ» заявил, что нейросети в ближайшие годы заметно упростят подбор машины, однако полностью отдавать этот процесс алгоритмам люди вряд ли захотят. По его данным, 25% потенциальных покупателей в начале поиска не определились даже между новым автомобилем и машиной с пробегом, а путь от решения о покупке до сделки занимает в среднем около 11 недель. «Покупка автомобилей — это очень эмоциональная составляющая. Человек выбирает глазами», — пояснил он. Формальную часть поиска ИИ, по его мнению, возьмёт на себя: поможет сформулировать требования и быстрее отобрать подходящие варианты, а вот эмоциональную составляющую технологии ещё долго не заменят. Нейросети уже применяют и при работе с историей подержанных машин — большие массивы данных автоматически переводят в понятную неспециалисту форму, хотя главным остаётся сбор, структурирование и проверка исходной информации.

Управляющий директор «Авито Работы» Антон Уваров рассказал, что влияние ИИ уже заметно там, где результат работы представлен текстом, кодом или изображениями: среди первых изменения почувствовали разработчики, копирайтеры, маркетологи и создатели контента. Постепенно инструменты проникают и в рабочие профессии — алгоритмы, например, анализируют качество сварного шва по фотографии или состояние растений и почвы в сельском хозяйстве. Требования к навыкам работы с ИИ появляются уже в вакансиях линейного персонала, спрос на такие компетенции растёт двузначными темпами, а адаптивность и цифровую грамотность Уваров назвал одними из главных навыков на ближайшие годы. Опрос «Авито Работы» показал: 48% работающих россиян используют нейросети в профессиональных задачах, 10% уже нашли новое место работы благодаря таким навыкам.

Разговор не ограничился прикладными задачами бизнеса: в одной из дискуссий Вотяков и Уваров вместе с астрономом Владимиром Сурдиным обсуждали фундаментальную науку и космос. Сурдин назвал тёмную материю и тёмную энергию двумя главными нерешёнными проблемами современной астрономии и отметил, что чем больше человечество узнаёт о Вселенной, тем шире становится область неизвестного, а десятилетия наблюдений пока не дали положительного результата в поиске внеземной жизни. В науке ИИ выступает вспомогательным инструментом: специализированные системы анализируют огромные массивы наблюдений и помогают находить необычное среди уже известных объектов. «Это такое интеллектуальное сито, сквозь которое мы пропускаем информацию, приходящую от космических и наземных телескопов. Компьютер нам говорит: „А вот над этим думай сам“, — сказал Сурдин.