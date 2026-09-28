Технологии

Эксперты объяснили, с чего следует начинать внедрение ИИ в бизнесе

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Эксперты группы ЛАНИТ рассказали «РГ», как бизн...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Компании стали более внимательно оценивать весь жизненный цикл проектов с искусственным интеллектом. Создать эффектную демонстрацию возможностей технологии сейчас относительно несложно, однако переход к полноценному рабочему решению требует значительно больше усилий. Такой продукт должен справляться с реальной нагрузкой, интегрироваться в процессы организации, отвечать требованиям безопасности и приносить измеримый экономический результат, рассказали эксперты группы ЛАНИТ «Российской газете».

Один из ключевых вопросов возникает еще до того, как специалисты определят архитектуру будущей системы. В ее основе может находиться нейросеть, традиционный алгоритм машинного обучения либо сочетание нескольких подходов.

По оценке экспертов, технологии искусственного интеллекта наиболее востребованы в задачах, связанных с обработкой разнородных данных, необходимостью учитывать контекст и сведением информации из нескольких источников. При этом использовать ИИ требуется далеко не всегда. Например, если необходимо лишь следить за фиксированным показателем датчика, более простая автоматизация способна оказаться эффективнее.

Главный конструктор программно-аппаратных комплексов ЛАНИТ-ТЕРКОМ Михаил Смирнов отметил, что отправной точкой должна становиться определенная задача бизнеса, а не само стремление использовать искусственный интеллект. Если проблему можно эффективнее решить другими средствами, такой вывод также следует считать правильным результатом.

По словам Смирнова, простые аналитические алгоритмы обычно обходятся дешевле, а их работу легче прогнозировать и контролировать.

Специалисты группы ЛАНИТ также указали на разницу между испытательным проектом и полноценным внедрением технологии. Еще одним важным этапом становится расчет экономического эффекта, который компания рассчитывает получить от использования нового решения.

При этом запуск системы на реальных данных не означает завершения проекта. После начала практической эксплуатации созданного алгоритма работа с ним продолжается.

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