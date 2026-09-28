Технологии

Двигатели Федерального центра БАС продлят полёт дронов свыше 20 часов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Федеральный центр беспилотных авиационных систем начал выпускать двигатели для аппаратов среднего класса. С ними беспилотник способен держаться в воздухе больше 20 часов, тогда как батареи в этом сегменте обычно обеспечивают лишь 30–60 минут полёта.

В сельском хозяйстве платформы с баком на 70 литров обрабатывают до 28 гектаров в час, а ранние модели брали только 10–15 литров жидкости. В КНИТУ-КАИ разработали БПЛА со складными лопастями: аппарат сочетает зависание с быстрым горизонтальным полётом, выполняет вертикальный взлёт и посадку и сохраняет устойчивость при боковом ветре.

Отдельное направление — автономность. Производители ставят на борт ИИ-компьютеры, которые помогают обходить препятствия, строить карты и выполнять задания без постоянного контроля оператора. Гибридные схемы с бензином и электричеством рассматривают как способ увеличить продолжительность работы. Растёт и модульность: на дроны устанавливают камеры, лидары и другое оборудование.

Как сообщает «Российская газета», в прошлом году производство отечественных авиационных беспилотных систем втрое превысило плановые показатели. Число задач растёт: дроны применяют в сельском хозяйстве, доставке, логистике, контроле дорог, обследовании электростанций, линий электропередачи и нефтегазовой инфраструктуры.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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