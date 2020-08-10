В Казани избитая девушка в халате и тапочках вышла к зданию Госсовета РТ

В Казани около здания Госсовета РТ сегодня утром можно было заметить девушку со следами избиения, в халате и домашних тапочках. Таким образом казанские феменистки провели очередную акцию против домашнего насилия - в руках девушка держала плакат "Мне нужен закон против домашнего насилия".

"Эта акция задумана активистками безынициативной группы "ФемКызлар" для привлечения внимания властей и граждан к проблеме домашнего насилия и необходимости принятия закона о профилактике домашнего насилия. Такой закон есть в 156 странах мира, но не в России. Кроме того, в 2017 году были декриминализованы побои в семье – за них теперь выписывают штраф. Кризисный центр в Казани "Фатима", существующий уже 21 год, вынужден был закрыть свою горячую линию из-за отсутствия финансирования", - рассказали представительницы "ФемКызлар".

Таким образом феминистки призывают власти Татарстана обратить внимание на проблему домашнего насилия и принять меры по ее решению. Напомним, ранее девушки уже удивляли горожан своими акциями: в одной из них у ЗАГСа невесту облили кровью.