Технологии

5G заработала в 16 городах России на частотах LTE

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
5G официально заработала в 16 городах России на...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В середине сентября в России официально запустили сеть 5G. Пока она охватывает 16 городов: Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Великий Новгород, Самару, Краснодар, Нижний Новгород, Тверь, Волгоград, Красноярск, Пермь, Челябинск, Уфу и Ярославль. Доступ открыла «большая четверка» — МТС, «Билайн», «МегаФон» и Т2, но регионы присутствия компании поделили между собой, поэтому в каждом из городов сеть ловят не все операторы сразу.

Разворачивают технологию на прежних частотах LTE — 2100-2600 мегагерц. По данным Минцифры, это даст прирост пропускной способности сетей на 20-25 процентов в ближайшие годы. Операторам выделили и новые полосы в диапазоне 4,63-4,99 гигагерца — в равном объеме и бесплатно, чтобы сохранить здоровую конкуренцию и уберечь абонентов от значительного повышения тарифов. У сетей пятого поколения заявленная скорость передачи данных достигает 900 мегабит в секунду при задержке сигнала 1-5 миллисекунд вместо 30-50 у LTE, а на одном квадратном метре можно подключить миллион устройств.

Как рассказал корреспонденту «РГ» директор по технологической экспертизе аналитического центра университета «Синергия» Артем Аксянов, доступ к пятому поколению фактически получили около 10 миллионов человек. На старте применяется гибридный подход: 5G разворачивают на выделенных частотах LTE, а параллельно осваивают новые полосы. В Екатеринбурге уже прошел первый запуск российской базовой станции 5G в коммерческой сети со скоростью до 780 мегабит в секунду.

Серийного производства базовых станций 5G в стране пока нет, поэтому Госкомиссия по радиочастотам разрешила операторам использовать импортное оборудование, установленное до 1 сентября 2026 года. Минцифры рассчитывает довести число городов с новой сетью до 50, а с 2027 года начнется поэтапный переход на отечественное оборудование — свои проекты представят Yadro, «Булат» и «Иртея», к 2031 году доля российского железа должна достигнуть 100 процентов. В 2025 году Минцифры выдало «Сколтеху» субсидию 750 млн рублей на разработку оборудования для 5G Advanced и 6G, а с Apple ведутся переговоры о внедрении технологии 5G в iPhone.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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