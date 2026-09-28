Новости Татарстана

Свыше 275 тысяч татарстанцев не смогут выехать за границу из-за долгов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Более 275 тысяч жителей Татарстана не смогут выехать за границу из-за неоплаченных долгов. Об этом сообщили в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по РТ.

Среди тех, кому закрыт выезд, 11,6 тысячи человек — неплательщики алиментов. Именно уклонение от содержания детей стало причиной ограничения для этой категории, уточнили в ведомстве.

Ранее в Международном аэропорту «Казань» прошла информационная акция «Узнай о своих правах, узнай о своих долгах». Пассажиры могли прямо перед вылетом обратиться к судебным приставам и проверить, есть ли у них задолженности.

К акции подключились и представители Казанского линейного управления МВД России на транспорте. Специалисты консультировали путешественников и помогали разобраться с имеющимися обязательствами.

Такая возможность позволяла заранее узнать о долгах и избежать неприятной ситуации на пограничном контроле.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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