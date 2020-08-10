Стало известно, за что задержанный начальник колонии в Татарстане брал взятки

Начальнику исправительной колонии №5 Татарстана предъявлено обвинение в получении взятки. В Следственном комитете рассказали подробности громкого дела.

По версии следствия, в 2018 году обвиняемый являлся начальником исправительной колонии №18; он получил от родственника одного из осужденных 100 тысяч рублей за доставку на территорию учреждения сотовых телефонов и комплектующих к ним для последующей продажи. Всего следствием установлено четыре факта проноса 11 телефонов.

Причастность к совершению преступления мужчина не признал, он находится под домашним арестом. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности.